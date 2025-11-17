Quảng Ngãi yêu cầu thủy điện điều tiết sớm, tránh đồng loạt xả lũ 17/11/2025 15:25

(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu thủy điện Đăk Đrinh và hồ Nước Trong xả điều tiết sớm, tạo dung tích đón lũ, tránh cùng lúc xả lũ.

Ngày 17-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã yêu cầu hai hồ chứa lớn nhất trên địa bàn là thủy điện Đăk Đrinh và hồ thủy lợi Nước Trong hoàn tất việc xả điều tiết lũ từ ngày 16-11.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay việc chủ động xả lũ sớm giúp tỉnh kiểm soát được mực nước trên các sông chính, đặc biệt là sông Trà Khúc, nơi thường xuyên xảy ra ngập sâu khi lũ lên nhanh.

“Tỉnh đặt mục tiêu và nỗ lực không để lũ vượt báo động 3, hạn chế tối đa nguy cơ ngập nặng ở vùng hạ du”, ông Hiển nói.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các hồ thủy điện xả điều tiết sớm, không đồng loạt xả lũ.

Mặc dù đã chủ động xả điều tiết sớm để tránh tình huống “mưa trắng trời, hồ đồng loạt xả lũ”, UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp ứng trực 24/24, liên tục cập nhật mực nước hồ và tiến độ mưa để có phương án điều hành phù hợp.

Theo ông Hiển, tỉnh Quảng Ngãi theo dõi sát và điều tiết hồ chứa từ rất sớm, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, nhưng với dự báo hiện có, tỉnh đang kiểm soát tốt đợt lũ này, nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

“Cùng với việc điều tiết hồ chứa, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết, bảo đảm thông tin thông suốt để ứng phó kịp thời trong trường hợp tình hình mưa lũ diễn biến xấu hơn”, ông Hiển nói.

Theo báo cáo của các chủ hồ gửi UBND tỉnh, đến 7 giờ sáng 17-11, mực nước hồ thủy điện Đăk Đrinh đang ở cao trình 405/410m, lưu lượng nước về hồ đạt 680,6m³/s, trong khi lưu lượng xả điều tiết là 621,9m³/s.

Với hồ thủy lợi Nước Trong, hiện đang chứa 201,8/289,5 triệu m³, tương đương 69,7% dung tích hồ. Cao trình mực nước đạt 122,16/129,5m. Lưu lượng nước về hồ sáng nay lên đến 423,1m³/s, lưu lượng xả điều tiết ở mức 77,72m³/s để giữ dung tích phòng lũ.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng và sẽ tiếp tục gia tăng từ tối 17-11 đến hết ngày 19-11. Các xã vùng núi phía đông Trường Sơn được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350 mm, thậm chí nhiều điểm có thể vượt 400 mm. Khu vực đồng bằng trong tỉnh cũng có mưa lớn, với lượng mưa ước đạt 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

“Việc hai hồ chứa lớn nhất tỉnh đã hạ mực nước và chuẩn bị dung tích đón lũ được đánh giá là rất quan trọng. Khi mưa đạt mức cực đại, các hồ sẽ đóng tràn, thực hiện vai trò cắt lũ. Điều này giúp giảm lượng nước đổ về hạ du cùng lúc, hạn chế tình trạng lũ lên đột ngột", lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.