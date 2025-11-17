Lốc xoáy ở Quảng Ngãi: 25 mái nhà bị cuốn bay mái trong chốc lát

(PLO)- Trận lốc xoáy vào nửa đêm đã khiến 25 căn nhà ở xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hại nặng nề.
Đến 11 giờ ngày 17-11, đông đảo lực lượng gồm
quân sự, công an, cán bộ phường đang tích cực tham gia hỗ trợ người dân xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Hàng chục nhà dân tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi bị lốc xoáy làm tốc mái trong rạng sáng 17-11. Cơn lốc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 17-11 đã khiến cho 25 căn nhà tại thôn Phước Lợi và thôn Tân Sơn bị tốc mái, hư hại nặng nề. Trong đó có 20 căn nhà ở thôn Phước Lợi và năm căn nhà ở thôn Tân Sơn. Trận lốc kinh hoàng lúc nửa đêm Ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt ngôi nhà của người dân xã Nguyễn Nghiêm bị gió lốc đánh tốc mái. Trong đó, có nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn, một số căn bị tốc mái một phần. Trên đường, vương vãi cây cối, mảnh vỡ ngói, tôn ở khắp nơi. Với người dân thôn Phước Lợi và thôn Tân Sơn, đêm qua là một đêm kinh hoàng với họ. Nhiều người cho biết, họ sống quá nửa đời người mới một lần chứng kiến trận lốc xoáy kinh hoàng như vậy. Bà Thạch Thị Muốn (65 tuổi, thôn Phước Lợi) mô tả, bà không thể nhớ nổi trận lốc diễn ra bao lâu, chỉ biết là sau 0 giờ đêm. “Tôi chỉ biết gió nổi lên từng tiếng rít lớn, kéo dài. Sau đó, nhiều âm thanh đùng đùng y như bom nổ ở khắp nơi truyền tới. Ngói tôn văng tứ tung, rơi vỡ ầm ầm. Lúc đó tôi điếng người mất, không còn biết gì cả”, bà kể lại. Bà Muốn bày tỏ, mong cơ quan chức năng giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống, sửa nhà để che nắng che mưa. Trong ảnh: Căn nhà của bà Muốn trơ mái sau trận lốc. Cùng hoàn cảnh, ông Cao Thanh Luận (55 tuổi, thôn Phước Lợi) cũng đau xót nhìn căn nhà tan hoang sau trận lốc. Ông nhớ lại: “Đang ngủ, nghe gió nổi lên thì xung quanh cây gãy, ngã tạo ra những âm thanh hỗn loạn. Sau đó, mái ngói nhà tôi bắt đầu bị thổi tung, đổ xuống nền. Hai vợ chồng thấy vậy ôm che cho nhau. Nhà chỉ có hai vợ chồng già. Cũng may người không bị gì”. Gia đình bà Nguyễn Thị Bé Chi (45 tuổi, thôn Phước Lợi) cũng may mắn thoát nạn khi mái nhà bị gió lốc tốc bay tung tóe. Trong lúc cơn lốc diễn ra, hai vợ chồng bà đã hoảng loạn, ôm hai con nhỏ bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn. “Hồi giờ chưa thấy cảnh nào như cảnh này, đây là lần đầu tiên trong đời thấy, quá khủng khiếp”, bà Chi bàng hoàng. Ảnh: Nhà bà Chi sau trận lốc Khẩn trương khắc phục nhanh nhất có thể Ngay trong sáng 17-11, khoảng 150 người thuộc nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, dọn dẹp các mảnh vỡ ở khắp nơi. Ông Huỳnh Thanh Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm cho hay, UBND xã chỉ đạo lực lượng kiểm tra tình hình thiệt hại bước đầu. Sau đó, cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp. Trong đó, lực lượng chính là 50 người chiến sĩ thuộc Trung đoàn 887 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đóng trên địa bàn; 100 người thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã; Đoàn Thanh niên; Công an xã… giúp người dân khắc phục bước đầu. “Mục tiêu của địa phương là làm sao khắc phục thiệt hại cho người dân để họ có chỗ qua đêm”, ông Thao cho biết. Theo Trung tá Phan Văn Tình (Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi), ngay khi nhận tin báo nhân dân xã Nguyễn Nghiêm bị lốc xoáy làm tốc mái, Trung đoàn 887 đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa bàn. “Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn bắt tay vào công việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra. Với tinh thần khắc phục triệt để, đảm bảo giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống”, Trung tá Phan Văn Tình nhấn mạnh.