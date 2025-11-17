Lốc xoáy ở Quảng Ngãi: 25 mái nhà bị cuốn bay mái trong chốc lát 17/11/2025 12:47

(PLO)- Trận lốc xoáy vào nửa đêm đã khiến 25 căn nhà ở xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hại nặng nề.