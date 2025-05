Công an xác định nguyên nhân Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã ở An Giang bị sát hại 23/05/2025 17:59

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị sát hại tại nhà riêng, hai nghi can đã bị công an bắt giữ.

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ hai nghi can sát hại ông TĐP (47 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Sáng 18-5, Công an xã Phú Thuận báo cáo lên Phòng CSHS về việc ông P tử vong bất thường trong phòng ngủ tại nhà, thi thể được con gái phát hiện sau nhiều ngày không liên lạc được.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân có 2 vết cắt ở cổ và nhiều vết thương. Hiện trường không có dấu hiệu cạy phá tài sản, camera an ninh bị tháo, chỉ mất 1 điện thoại di động và một số giấy tờ.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp Phòng Trọng án (Cục CSHS – Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Ông TĐP, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận được phát hiện tử vong trong nhà với hàng chục vết thương.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người nghi vấn là Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi), người có quan hệ tình cảm với ông P.

Khi bị triệu tập, Hoa quanh co chối tội. Tuy nhiên, căn cứ kết quả giám định tử thi, hiện trường, lời khai nhân chứng và tài liệu trinh sát thu thập được, Hoa đã thừa nhận hành vi sát hại ông P vào đêm 14-5.

Theo lời khai ban đầu, Hoa cho biết có mâu thuẫn tình cảm với ông P, Hoa cáo buộc ông P đã sử dụng hình ảnh nhạy cảm để ép buộc Hoa quan hệ và bạo lực tình dục.

Ban đầu Hoa không khai đồng phạm, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định được Nguyễn Văn Luân (21 tuổi, cháu Hoa) có liên quan nên mời về làm việc.

Ban đầu, Luân phủ nhận nhưng nhưng qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, Luân đã khai nhận.

Hai nghi phạm sát hại Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận bằng với 49 nhát dao. Ảnh: CACC

Theo đó, tối 14-5, Hoa rủ Luân cùng đi sát hại P. Cả hai mang theo ba con dao và một bình xịt hơi cay.

Đến nơi, phòng ông P không đóng cửa nên cả hai đã vào dùng dao tấn công dã man khiến ông P tử vong tại chỗ. Sau đó, cả hai rửa tay, giấu hung khí tại nhà vườn của Hoa rồi quay về.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận bởi tính chất man rợ, liều lĩnh của hành vi.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, bắt giữ nghi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.