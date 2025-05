Bị bạn gái sát hại khi đang ngủ 21/05/2025 20:36

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông bị bạn gái sát hại khi đang ngủ.

Tối 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 18-5, người dân phát hiện ông Trần Đắc P (47 tuổi, ngụ cùng huyện) tử vong bất thường trong phòng ngủ, với nhiều vết thương trên người.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra.

Căn nhà người đàn ông bị sát hại

Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ đâm chết bạn trai trong lúc ngủ. Ảnh: CACC

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định Hoa là nghi phạm và mời về làm việc. Ban đầu, Hoa quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, tối 14-5, do mâu thuẫn tình cảm, Hoa đã dùng dao đâm ông P nhiều nhát khi nạn nhân đang ngủ. Thấy ông P bất động, Hoa khóa cửa và bỏ đi.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.