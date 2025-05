Công an tỉnh An Giang công bố quyết định nghỉ hưu theo nguyện vọng cho 68 người 23/05/2025 17:13

Ngày 23-5, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nghỉ chờ hưu đối với 68 nhân sự là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội, cấp xã và cán bộ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì buổi lễ.

Việc sắp xếp lần này thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm ổn định và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định nghỉ hưu cho các lãnh đạo cấp phòng.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

68 người nghỉ công tác đều tự nguyện xin nghỉ, trong đó có 13 người là lãnh đạo cấp phòng, 21 người là chỉ huy cấp đội, 20 người là chỉ huy cấp xã và 14 cán bộ. Đây là những cán bộ có quá trình công tác lâu dài, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác và giữ vai trò lãnh đạo, chỉ huy ở các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Phước Nguyên trân trọng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của các đồng chí được nhận quyết định nghỉ công tác.

Đại tá Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh dù ở cương vị nào, các cán bộ đều giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng công an toàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân sự nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Việc tự nguyện nghỉ công tác không chỉ là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng mà còn là sự hy sinh thầm lặng, góp phần vào công cuộc sắp xếp tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch, bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong muốn sau khi nghỉ công tác, các nhân sự sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ gắn bó thông qua Hội Cựu Công an nhân dân, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng, tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Đây là nguồn lực quý báu để tiếp tục xây dựng Công an tỉnh An Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.