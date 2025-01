Tết ấm áp từ 'Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương' của Công an tỉnh An Giang 23/01/2025 16:28

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương” nhằm hỗ trợ hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23-1, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương” nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang lại một cái Tết ấm áp, ý nghĩa cho bà con.

Tại phiên chợ, hơn 200 người dân và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đã nhận được những phần quà thiết thực như gạo, mì, dầu ăn, quần áo và vật dụng gia đình. Tổng kinh phí chương trình trị giá khoảng 100 triệu đồng được đóng góp bởi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và sự hỗ trợ từ các Nhà hảo tâm. Đây không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia đầy ấm áp, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” đến mọi người.

Ông Bùi Chí Cấp, một người dân nhận quà từ chương trình, xúc động chia sẻ: “Phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn lao từ lực lượng Công an tỉnh. Tôi thật sự cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ dành cho những người dân như chúng tôi.”

Đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia cùng với Chương trình Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lâm Phước Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ, các lực lượng an ninh cơ sở và chúc Tết bà con nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Ông Nguyên nhấn mạnh chương trình không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đối với cộng đồng mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa công an và nhân dân, cùng nhau xây dựng một địa phương ngày càng an toàn, phát triển.

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang tham gia trao quà cho người dân

“Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương” là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2025). Chương trình không chỉ mang niềm vui Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì dân.