Công an tỉnh An Giang phối hợp khám bệnh, tặng quà cho người khiếm thị 26/05/2024 15:15

(PLO)- Các ban thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với bệnh viện và nhóm thiện nguyện đã tổ chức khám bệnh, tặng quà cho 250 người khiếm thị trên địa bàn thị xã Tân Châu và các địa phương lân cận.

Ngày 26-5, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ và Công đoàn Công an tỉnh An Giang tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho những người bị khiếm thị trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và các địa phương lân cận.

Quá trình thăm khám, các ban của Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Tân Châu bố trí cán bộ đưa những người bị khiếm thị đến từng bàn thăm khám, nhận thuốc và quà. Các y, bác sĩ của bệnh viện tim mạch An Giang đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 250 lượt người khiếm thị với các bệnh chủ yếu như: viêm khớp, viêm dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh về mắt,…

Công an tỉnh An Giang phối hợp khám bệnh miễn phí cho người khiếm thị.

Người dân được hỗ trợ di chuyển trong quá trình khám.

Ngoài khám bệnh, các y, bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ngoài khám bệnh, nhận thuốc miễn phí, người dân còn được tặng quà.

Dịp này, các ban của công an tỉnh còn phối hợp với nhóm thiện nguyện thầy Võ Thanh Tùng - Hiệu Trưởng trường Tiểu học Lê Quí Đôn (TP Long Xuyên) trao tặng 250 phần quà cho những người khiếm thị đến khám bệnh.

Tổng kinh phí khám bệnh, cấp phát thuốc và trao quà lần này trên 120 triệu đồng.