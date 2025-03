Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi 13/03/2025 06:23

Tối 12-3, Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 - 11-3-2025) và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24-3-1975 - 24-3-2025) với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất Mẹ anh hùng” đã được tổ chức tại quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Chương trình ca nhạc chào mừng tại lễ kỷ niệm.

50 năm tự lực tự cường, vượt khó vươn lên

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước, của các bậc lão thành cách mạng; sự hy sinh của đồng bào, đồng chí vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo bà Vân, 50 năm thành lập tỉnh là khoảng thời gian dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của tỉnh Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước. Khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, khát vọng và sự vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Vân cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Vì vậy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm “Mới mẻ trong cách nghĩ - Sáng tạo trong cách làm”. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói đi đôi với làm.

Lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức, bộ máy... là đột phá

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi có quyền tự hào về truyền thống tốt đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước.

Cùng với đó là truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay mang tầm vóc của một cuộc cách mạng đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Trong đó, lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Việc này đòi hỏi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm mới, cùng hòa chung với khí thế mới của đất nước. Đây cũng là chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhận bằng khen, hoa từ Chủ tịch Quốc hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ “tinh - gọn - mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả” với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần “công việc là trên hết”.

Cạnh đó, quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Xử lý triệt để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, “sợ trách nhiệm”, đùn đẩy, né tránh, làm chậm sự phát triển của địa phương và cả đất nước; quyết tâm, chủ động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là chìa khóa của thành công.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Màn pháo hoa rực rỡ tại lễ kỷ niệm.

Sau chương trình lễ, người dân tỉnh Quảng Ngãi được chiêm ngưỡng màn pháo hoa mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 - 11-3-2025) và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24-3-1975 - 24-3-2025).