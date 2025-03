Lần đầu ra mắt chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống 13/03/2025 15:42

(PLO)- Viện An ninh phi truyền thống tổ chức khóa đào tạo 3 kỹ năng nghề nghiệp phối hợp hài hòa trong 1 nhân viên là bảo vệ kiêm vệ sỹ, kiêm thư ký hay trợ lý.

Ngày 13-3, tại Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Viện An ninh phi truyền thống (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức giới thiệu về chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống.

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống; nguyên Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an cho biết mục tiêu là đào tạo 3 kỹ năng nghề nghiệp phối hợp hài hòa trong 1 nhân viên là bảo vệ kiêm vệ sỹ, kiêm thư ký hay trợ lý.

Viện An ninh phi truyền thống tổ chức giới thiệu với báo chí về chương trình đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống. Ảnh: NT

Theo ông Nhật, ở Việt Nam chưa có nơi đào tạo bài bản, chuyên sâu về kiến thức gắn với kỹ năng nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn. Hầu hết các công ty dịch vụ bảo vệ chỉ đào tạo các kỹ năng cơ bản cho học viên với các khoá học ngắn ngày, chưa thực sự chất lượng.

Viện An ninh phi truyền thống đã thiết kế và triển khai Chương trình đào tạo Trợ lý An ninh phi truyền thống phối hợp khung chương trình với hệ Cử nhân Quản trị An ninh phi truyền thống tại Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống thông tin về chương trình đào tạo. Ảnh: NT

Khi tham gia, học viên được lựa chọn ứng tuyển tiếp lên hệ đại học chính quy theo đề án tuyển sinh, sinh viên có cơ hội được giao lưu cùng học tập chung một khung chương trình kiến thức cơ bản, kết hợp với rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu và nhận chứng nhận kỹ năng nghề nghiệp 3 trong 1 là: Bảo vệ, kiêm vệ sỹ và kiêm thư ký hay trợ lý.

Các kỹ năng, kiến thức sẽ được đào tạo như: Bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình, bảo vệ cơ quan - doanh nghiệp; phòng chống khủng bố, phòng chống bắt cóc con tin, bắt cóc trẻ em, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống khẩn cấp...

Các kiến thức và kỹ năng mềm như: Văn hóa ứng xử, lễ tân, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin và an ninh mạng; kỹ năng lái xe mô tô, ô tô, tàu thủy, võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ, sử dụng chó nghiệp vụ, cưỡi ngựa, bơi, lặn...

Từ ngày 15-3, Viện An ninh phi truyền thống bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký, tổng thời gian học tập và rèn luyện là 9 tháng.

Đối tượng tuyển sinh là thanh niên nam, nữ đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Ưu tiên các công dân đã tốt nghiệp THPT, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng.

Học viên tốt nghiệp nếu có năng lực và nguyện vọng có thể tiếp tục được ưu tiên xét tuyển theo học hệ Cử nhân Quản trị an ninh phi truyền thống do Viện An ninh phi truyền thống và Trường Quản trị và Kinh doanh cùng tổ chức triển khai theo đề án được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Về học phí, ông Nhật cho biết sẽ có thông báo cụ thể cho từng học viên và doanh nghiệp có nhu cầu tùy theo từng học phần theo đúng quy định.