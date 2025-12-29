Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại khu vực đồng ruộng ở xã Củ Chi 29/12/2025 13:29

(PLO)- Công an TP.HCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường tại khu vực đồng ruộng cách nhà khoảng 2km, thuộc xã Củ Chi.

Ngày 29-12, Công an xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân lưu thông bằng xe máy qua khu vực đồng ruộng gần đường số 409 (ấp 3, xã Củ Chi) thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại bờ ruộng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa lối vào cánh đồng để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông N (hơn 40 tuổi), sống gần đó. Theo người dân, ông N đã có gia đình, vị trí hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong cách nhà riêng khoảng 2 km; bên cạnh thi thể có một chiếc xe máy.

Đáng chú ý, một số người dân cho biết vào khuya 28-12, có một người phụ nữ chạy xe máy đến nhà cha mẹ ông N trên tỉnh lộ 2 khóc lóc. Sau khi người trong nhà đóng cửa, người phụ nữ này mới rời đi. Đến sáng nay thì phát hiện ông N tử vong.

UBND xã Củ Chi xác nhận có vụ việc người đàn ông tử vong trên địa bàn. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để thực hiện công tác pháp y.

Vụ việc đang được Công an xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.