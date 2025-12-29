Công an Quảng Ngãi diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng 29/12/2025 09:36

(PLO)- Trong hai ngày 29 và 30-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực an toàn thông tin và diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng do Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) chuyển giao.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị

Việc tỉnh Quảng Ngãi (mới) chính thức được thành lập và đi vào hoạt động đặt ra khối lượng công việc rất lớn. Điều này đòi hỏi nhiều hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho nhân dân phải được lựa chọn, hợp nhất hoặc xây dựng mới.

Thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ của Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp viễn thông, nhiều giải pháp đã được triển khai. Các giải pháp này nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt và toàn vẹn dữ liệu của hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trong quá trình sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thiếu tướng Hồ Song Ân, thời gian tới chuyển đổi số sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Kéo theo đó là các nguy cơ về an ninh mạng gia tăng với phương thức tấn công tinh vi, phức tạp.

Từ thực tiễn này, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2025. Đồng thời, đơn vị tập huấn công tác ứng cứu sự cố và tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Diễn tập được tổ chức theo hình thức thực chiến với Đội tấn công (Red Team) và Đội phòng thủ (Blue Team). Các đội mô phỏng tình huống tấn công mạng vào các hệ thống quan trọng như: dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ và các hệ thống dùng chung.