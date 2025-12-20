Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được thăng hàm Thiếu tướng 20/12/2025 16:37

Ngày 20-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng theo quyết định của Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng với sĩ quan Công an nhân dân hôm 19-12.

Thiếu tướng Hồ Song Ân (47 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6-2025. Trước khi được bổ nhiệm, ông đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại công an cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, Thiếu tướng Hồ Song Ân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

Việc được thăng cấp hàm thiếu tướng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với quá trình cống hiến, phẩm chất, năng lực và uy tín của ông Hồ Song Ân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.