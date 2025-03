Acecook Việt Nam và thông điệp kỷ niệm 30 năm ‘Cook Happiness Through Innovation’ tại JVF 10th 14/03/2025 11:12

Thông qua sự kiện ý nghĩa này, Acecook Việt Nam muốn lan tỏa thông điệp đặc biệt, kỷ niệm 30 năm bán hàng sản phẩm đầu tiên tại thị trường Việt Nam: “Cook Happiness Through Innovation – Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” với mong muốn sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm “Vị ngon của hạnh phúc” một cách trọn vẹn với các giá trị “Cân bằng”, “Bền vững” và “Kết nối” cho mọi người trên Thế giới. Đây cũng là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu hành trình phát triển không ngừng của Acecook Việt Nam trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng và kiến tạo những giá trị bền vững, gắn kết nhằm mang đến hạnh phúc toàn diện cho cộng đồng.

Tại JVF 10th, hơn 130,000 khách tham quan đã có cơ hội thưởng thức những sản phẩm mì ăn liền nổi bật, tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ dây chuyền sản xuất và giao lưu với thương hiệu đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong suốt ba thập kỷ qua.

Trải nghiệm gian hàng Acecook Việt Nam với 4 trạm độc đáo, khách tham quan sẽ được tham gia vào hành trình khám phá qua “chuyến tàu tương lai" đầy thú vị:

Gian hàng Acecook Việt Nam tại Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 10.

● Ga Mì ăn liền: Nơi nhận quà miễn phí từ Acecook Việt Nam

● Ga Công Nghệ: Acecook tự hào giới thiệu quy trình sản xuất mì ăn liền qua AR filter “siêu thực” về Công nghệ Nhật Bản – An toàn An tâm. Mỗi lượt check in tại ga này sẽ nhận ngay 1 sản phẩm mì ly Curry House Coco Ichibanya mới nhất đến từ nhà Acecook.

Quy trình sản xuất mì ăn liền qua AR filter “siêu thực”.

● Ga Acecook Sáng tạo: đến để khám phá thêm những sản phẩm độc đáo từ nhà Acecook Việt Nam.

● Ga Đổi Mới: với ngàn “deal mới” để mang những sản phẩm của Acecook Việt Nam về nhà.

● Ga Hạnh Phúc: Trải nghiệm các món ăn ngon được chế biến từ sản phẩm “hot” nhất của Acecook Việt Nam.

Acecook Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng tầm hạnh phúc cho người tiêu dùng và cộng đồng.