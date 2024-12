Acecook Việt Nam thăng hạng đột phá tại bảng xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững 05/12/2024 16:32

Ngày 5-12, Acecook Việt Nam thăng hạng đột phá từ vị trí thứ 60 năm 2023 lên giữ vị trí thứ 13 tại bảng xếp hạng 2024, theo kết quả vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp vươn mình trong Kỷ nguyên Xanh”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức.

Acecook Việt Nam được vinh danh tại bảng xếp hạng CSI 100 năm 2024

Với tôn chỉ “Cook happiness” nhằm mang đến hạnh phúc cho người tiêu dùng, nhân viên và xã hội, Acecook Việt Nam xác định phát triển bền vững là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chiến lược dài hạn của tập đoàn. Trong đó, bước nhảy vọt vị trí của Acecook Việt Nam trên bảng xếp hạng CSI 2024 cho thấy những nỗ lực ngoạn mục của doanh nghiệp, theo sát những tiêu chí đánh giá mà Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững năm 2024 đề ra bao gồm: 153 chỉ số trong đó 62% là các chỉ số tuân thủ và 38% là các chỉ số nâng cao nhằm đánh giá doanh nghiệp trên các khía cạnh toàn diện: Hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường. Để đạt được sự phát triển kinh tế bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, Acecook Việt Nam đã và đang triển khai các hoạt động thiết thực như cung cấp sản phẩm chất lượng, nâng cao phúc lợi nhân viên, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường cùng các đóng góp tích cực cho cộng đồng nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Phát triển sản phẩm nâng cao giá trị dinh dưỡng, mang lại hạnh phúc cho người tiêu dùng

Với vai trò doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng mì ăn liền trong nước, Acecook Việt Nam nhận thức rõ trọng trách trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, dinh dưỡng, an toàn cũng như cung cấp thông tin đúng đắn, khoa học cho người tiêu dùng. Mong muốn nâng cao giá trị của ngành hàng mì ăn liền, Acecook Việt Nam đã cải tiến các sản phẩm ngon miệng hơn, tiện lợi, an toàn, cũng như mang đến trải nghiệm vui vẻ cho mọi người khi sử dụng sản phẩm. Trong những năm qua, Acecook Việt Nam không ngừng nghiên cứu và bổ sung các vitamin, khoáng chất thiết yếu trong sản phẩm như: Bổ sung canxi trong mì Hảo Hảo, cung cấp thêm vitamin B12 trong miến Phú Hương hay cháo ăn liền Ohayo giàu chất xơ. Đặc biệt, các sản phẩm xuất khẩu còn được gắn nhãn Gluten-free, Vegan…giúp người tiêu dùng quốc tế an tâm lựa chọn dựa trên những nhu cầu riêng biệt.

Doanh nghiệp đồng thời duy trì công tác truyền thông chính xác, khoa học về mì ăn liền cũng như tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng ăn uống đầy đủ dưỡng chất theo công thức dinh dưỡng, thông qua chuỗi các hội thảo, chương trình giáo dục về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng dành cho hội phụ nữ, học sinh, sinh viên tại các địa phương trên toàn quốc. Không chỉ giáo dục về dinh dưỡng, doanh nghiệp còn tổ chức các hội thảo, hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, chương trình “Sống xanh sống khỏe”, cách phân loại rác,… nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hội thảo An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách cho hội phụ nữ

Đặc biệt, doanh nghiệp còn mở rộng các chương trình tham quan nhà máy, tiếp đón khoảng 10.000 khách mỗi năm đến tham quan nhà máy trên toàn quốc nhằm tạo cơ hội để người tiêu dùng được trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, tạo dựng lòng tin và sự an tâm về chất lượng sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng mì khoa học. Đây đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp kết nối chặt chẽ hơn với người tiêu dùng, lắng nghe ý kiến, thấu hiểu nhu cầu, và từ đó mang đến những cải tiến phù hợp đảm bảo chất lượng vượt trội cho cả sản phẩm và dịch vụ.

Thúc đẩy sản xuất bền vững, chung tay bảo vệ hành tinh xanh

Đi theo định hướng phát triển bền vững, năm 2024, Acecook Việt Nam đã thực hiện những bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Nổi bật là động thái chuyển đổi bao bì của các sản phẩm mì ly, tô, khay sang vật liệu thân thiện với môi trường: Sử dụng ly giấy thay cho ly nhựa đối với các sản phẩm Modern, Handy Hảo Hảo, Caykay… cũng như bước đầu thử nghiệm loại bỏ nĩa nhựa trong mì ly mini. Gia tăng chi phí sản xuất vì thay đổi bao bì, Acecook Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải tiến này nhằm giảm lượng nhựa sử dụng, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Nỗ lực này không chỉ tác động tích cực đến người tiêu dùng, củng cố niềm tin thương hiệu mà còn đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ môi trường.

Hướng tới các sản phẩm mì ăn liền bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, Acecook Việt Nam không chỉ tập trung giảm thiểu lượng rác thải nhựa mà còn chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, từ năm 2021, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống lò hơi sử dụng nhiên liệu khí đốt hóa lỏng được nhập khẩu từ Nhật Bản giúp giảm khoảng 43% CO2, 70% NOx và loại bỏ hoàn toàn SO2 so với lò hơi than. Đến năm 2023, Acecook Việt Nam chuyển đổi dần sang lò hơi Biomass, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tại các nhà máy còn lại. Mục tiêu đến năm 2025, Acecook Việt Nam sẽ hoàn tất lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại tất cả nhà máy, góp phần giảm khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên nóc nhà máy Hồ Chí Minh

Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời để sản xuất mì ăn liền. Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt tại tòa văn phòng chính và nhà máy ở khu vực TP.HCM có thể cung cấp sản lượng trung bình khoảng 900.000kWh/năm. Lượng điện năng này tương đương với lượng điện sử dụng để sản xuất khoảng 3,6 triệu gói mì Hảo Hảo. Ngoài việc phục vụ sản xuất, điện năng tạo ra cũng được sử dụng cho các hoạt động của tòa văn phòng chính tại khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM với gần 400 cán bộ công nhân viên đang làm việc. Hệ thống năng lượng xanh thân thiện với môi trường này không chỉ góp phần giảm phát thải và tối ưu chi phí tại khu vực TP.HCM mà còn được mở rộng áp dụng tại nhà máy Vĩnh Long, dự kiến đi vào vận hành năm 2026, tiếp tục khẳng định cam kết bền vững của Acecook Việt Nam.

Mang hạnh phúc đến cộng đồng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

Hành trình phát triển bền vững của Acecook Việt Nam còn được thể hiện rõ nét qua cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, thông qua các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho sự phát triển thể thao, văn hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng. Từ năm 2019, Acecook Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện các dự án, trao tặng hơn 15 tỷ VNĐ cho 50.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua suất ăn dinh dưỡng, học bổng và dụng cụ học tập. Trong khuôn khổ hợp tác này, dự án “Chuyến đi hạnh phúc” cũng đã mang gần 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi trên toàn quốc đến tham quan nhà máy Acecook Việt Nam tại TP.HCM, giúp nuôi dưỡng ước mơ tươi đẹp cho các em.

Chương trình “Gói mì hạnh phúc” và “Thả lưới ước mơ” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng là đơn vị tài trợ quen thuộc cho các hoạt động thể thao lớn nhỏ trên toàn quốc, là nhà tài trợ chính cho đội tuyển Bóng đá Việt Nam, góp phần cổ vũ người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc.

Với cam kết phát triển bền vững, Acecook Việt Nam không ngừng triển khai các giải pháp thực tế để gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định vị thế của doanh nghiệp mà còn lan tỏa giá trị tích cực, góp phần kiến tạo một xã hội hạnh phúc và thịnh vượng.