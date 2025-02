Cảm động 3 cô giáo đỡ đẻ cho sản phụ sinh con bên đường 21/02/2025 16:16

Sáng nay (21-2), chị Vừ Y Mò (trú bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) chuyển dạ được chồng đưa đến trạm y tế xã để sinh con. Tuy nhiên, khi đi được chừng 2km thì chị Mò phải xuống xe máy để "con chào đời bên đường". Lúc này người chồng hốt hoảng và kêu cứu vợ, con trong thời tiết mưa, rét buốt.

Cô giáo đỡ đẻ, giúp sản phụ sinh "mẹ tròn con vuông" bên đường.

May mắn, thời điểm đó các cô giáo Y Dở, Y Súa và Hà Thị Quyết (giáo viên Trường Mầm non Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang chạy xe máy đến điểm trường Cụm bản Nậm Khiên (xã Nậm Càn) dạy học, thấy cảnh này, cả ba cô đã dừng xe hỏi thăm.

Từ điểm này đến trạm y tế còn khoảng 6km đường đồi núi, nhưng thai nhi bắt đầu ra đời nên không thể đưa sản phụ đến trạm y tế. Ba cô giáo đã cùng nhau chung tay “làm bà đỡ”.

Sau một thời gian nỗ lực, sản phụ đã sinh con an toàn bên vệ đường. Đứa trẻ chào đời trong niềm vui của bố, mẹ, các cô giáo và người dân.

Hai mẹ con được ba cô giáo hộ tống về nhà an toàn.

Chiều 21-2, lãnh đạo Trạm y tế xã Nậm Càn cho biết đã cử cán bộ y tế đến nhà kiểm tra sức khỏe cho sản phụ Vừ Y Mò và trẻ sơ sinh. Bé mới sinh nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Cô Y Dở, một trong ba cô giáo đỡ đẻ bày tỏ: “Đang trên đường để điểm trường, chúng tôi gặp một phụ nữ mang bầu bên đường trong thời tiết mưa lạnh, có dấu hiệu đau bụng. Chúng tôi xuống xe kiểm tra thì thấy sản phụ sắp sinh nên chúng tôi giúp đỡ đẻ luôn.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi gọi điện cho trạm y tế hướng dẫn vệ sinh hai mẹ con, vì sinh trên đường điều kiện vệ sinh không tốt. Sau đó, giúp hai mẹ con về nhà an toàn”.