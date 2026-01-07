Bệnh xá Đặng Thùy Trâm vẫn giữ nguyên tên gọi 07/01/2026 17:43

Chiều 7-1, lãnh đạo xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh xá Đặng Thùy Trâm vẫn được giữ nguyên tên gọi. Tuy nhiên, có thay đổi về mô hình tổ chức.

Theo đó, bệnh xá Đặng Thùy Trâm vẫn mang tên bệnh xá Đặng Thùy Trâm, trở thành cơ sở thuộc Trạm y tế xã Khánh Cường. Trạm y tế xã Khánh Cường được hợp nhất từ Trạm y tế xã Phổ Khánh (cũ) và bệnh xá Đặng Thùy Trâm.

Trụ sở chính của Trạm y tế xã Khánh Cường nằm tại thôn Trung Sơn, xã Khánh Cường.

Vị lãnh đạo cho biết, do thông tin truyền tải vào ngày 6-1 đã chưa đầy đủ dẫn đến hiểu nhầm. Thực tế, bệnh xá Đặng Thùy Trâm vẫn giữ nguyên tên gọi, trở thành đơn vị thuộc Trạm y tế xã Khánh Cường.

Trước đó, có thông tin bệnh xá Đặng Thùy Trâm đổi tên thành Trạm y tế xã Khánh Cường với chức năng, nhiệm vụ vẫn giữ nguyên. Trong đó, có nhiệm vụ khám chữa bệnh và khu trưng bày liên quan đến liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bệnh xá vẫn nằm trong khu di tích liên quan đến liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.