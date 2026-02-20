Bộ đội Việt Nam gieo niềm tin ở châu Phi 20/02/2026 14:00

(PLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bộ đội Việt Nam còn mang theo sự tử tế, lòng nhân ái và niềm tin - giúp khoảng cách giữa hai châu lục gần hơn bao giờ hết.

Giữa vùng đất châu Phi nắng cháy và gió bụi, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, hình ảnh bộ đội Việt Nam đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống của người dân nơi đây.

Làm cống được tặng dê

“Rau đây, đậu bắp đây, bắp, gà, bò, dê đây...”, những lời rao bằng tiếng Việt ngay trong khu chợ mới Abyei, từ miệng của những người dân châu Phi là điều mà Trung tá Đặng Quốc Tuấn, Tổ công tác Phái bộ UNISFA (Phái bộ an ninh lâm thời), nhớ mãi.

Mỗi khi gặp bộ đội Việt Nam, người dân đều niềm nở chào đón bằng nụ cười và cử chỉ thân thiện như những người bạn. Một lần khi đoàn công tác đến thăm Trường Mầm non Abyei, người dân và học sinh đã xếp thành hai hàng dài, trên tay là cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hò reo hân hoan không ngớt “Việt Nam - Hồ Chí Minh” đan xen với những bài ca, điệu nhảy sôi động bản địa.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh Abyei. Ảnh: HẢI YẾN

Thiếu tá Chu Bá Hiếu, từng là tổ trưởng tổ vận hành thiết bị khoan giếng, lọc nước Phân đội Công binh công trình 1, kể: Thời gian đó, phân đội tham gia làm đường, cầu cống cho người dân. Khi mới đến, người dân còn khá e ngại nhưng lúc các công trình làm gần xong thì đôi bên đã trở nên thân thiết với nhau.

Để bày tỏ lòng cảm kích, chủ tịch thị trấn còn tặng tổ công tác hai con dê mập mạp. “Bây giờ có dịp chúng tôi quay lại bà con vẫn nhớ. Có lần tôi bế một bé lên, khi ra về bé cứ quấn quýt không buông, xe đi rồi bé vẫn chạy theo. Hình ảnh đó làm tôi rất cảm động” - Thiếu tá Hiếu chia sẻ.

Nụ cười của trẻ em Abyei trong chương trình trao quà. Ảnh: HẢI YẾN

Tổng thư ký LHQ António Guterres đánh giá trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10-2022: Ở xa quê hương hàng ngàn dặm, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam đang mạo hiểm tính mạng để mang đến hòa bình, hy vọng và cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới... Mục tiêu cao nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là xây dựng lòng tin và các quân nhân Việt Nam đã làm được điều đó.

Sứ giả của tình thân

Tình cảm giữa người dân bản địa và bộ đội Việt Nam nhiều vô kể. Ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt và nhấn mạnh: “Trong hơn một tháng ở đây, Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ sửa đường, phục vụ căn cứ, mà còn trực tiếp giải quyết những nút thắt cấp thiết của người dân. Sự khác biệt mà người dân cảm nhận được không chỉ nằm ở những đoạn đường bằng phẳng, những cây cầu dân sinh được dựng lên, mà là tinh thần tận tâm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam. Đội đã trở thành những sứ giả của tình người giữa lòng Abyei”.

Trung tá Đặng Quốc Tuấn (thứ hai từ trái sang) trao đổi về tình hình an ninh với các đồng nghiệp quốc tế. Ảnh: QUANG KHẢI

Bộ đội Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ ở vùng đất xa xôi - trở thành những người gieo mầm niềm tin. Họ không chỉ mang đến kỹ thuật, mà còn có nước sạch - nhu cầu sinh tồn; lương thực, thực phẩm thiết yếu; áo quần và cả những cuốn sách, đồ dùng học tập cho trẻ em.

Ông Kuol Deng Rau, Trưởng Hành chính khu vực Abyei, cùng ông Kon Manyiet Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Công trình công cộng trên công trường Đội Công binh số 4 Việt Nam đang thi công. Ảnh: HẢI YẾN

Mới đây nhất, trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, chiến dịch nâng cấp hai tuyến đường trọng điểm là nút giao Athony và Banton - Agok đang được Đội Công binh số 4 triển khai với cường độ cao nhất. Trung tá Nguyễn Đình Việt, Phân đội trưởng Phân đội Cầu đường, nói: “Nhìn thấy niềm vui của bà con, mọi mệt mỏi dưới nắng gắt 40 độ C như tan biến. Nhiều người dân đi qua đã dừng lại nắm tay chúng tôi nói lời “Cảm ơn Việt Nam!”. Đó là động lực để anh em hoàn thành sớm cho bà con kịp giao thương đầu năm mới”.