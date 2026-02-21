Khi thẳng như ruột ngựa gặp KPI phi nước đại 21/02/2026 12:00

(PLO)- Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam nói rất nhiều về ngựa, hay có, dở có, khen có, chê có và lạ lùng là dùng thời nào cũng hợp.

Năm con ngựa (Bính Ngọ) đã gõ cửa, người ta chúc nhau mã đáo thành công nhưng ngẫm lại cái nết của loài vật này, từ chuyện chạy đua, đá hậu cho đến chuyện thẳng tính, mới thấy năm nay dự báo sẽ khá… kịch tính cho dân công sở lẫn chốn pháp đình.

Nỗi oan ruột ngựa

Người xưa có câu “thẳng như ruột ngựa” để chỉ tính cách thẳng thắn, mạnh dạn. Ở cái thời lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng... sếp thì đức tính này bỗng trở thành hàng hiếm, kèm theo đó là độ rủi ro hơi bị cao. Luật sư ra tòa mà thẳng như ruột ngựa, cãi chan chát không nể nang thì thân chủ sướng cái bụng nhưng thẩm phán lại cau cái mày và bản thân thì dễ hớ miệng.

Nhân viên họp tổng kết cuối năm mà phát biểu thẳng thắn quá về khuyết điểm của người khác hoặc bình phẩm tiêu cực về lương, thưởng thì khả năng cao năm mới sẽ được đi... chăn ngựa ở miền đất xa xôi. Vậy nên dù ở cương vị nào, nếu thẳng thắn hãy nhớ lắp thêm bộ giảm xóc ngoại giao. Thẳng quá thì gãy, mà cong quá thì... hèn.

Ảnh: AI

Hội chứng ngựa non háu đá

Đây là từ khóa hot nhất chuyên mục an ninh trật tự trong mọi dịp Tết. Mấy thanh niên mới lớn, máu yêng hùng thích ra oai, ra đường chỉ cần một cái nhìn đểu hay không đểu là sẵn sàng tung cước. Kết quả ngựa thì vào trại còn người nhà phải chạy đôn chạy đáo lo tiền bồi thường. Trong giới khởi nghiệp (start-up) cũng vậy, tinh thần chiến mã là tốt nhưng chưa nghiên cứu kỹ thị trường mà đã phi nước đại, đốt vốn ầm ầm chỉ mong lên đỉnh thì sớm muộn cũng thành ngựa què nằm thở ôxy. Bởi vậy, trước khi đá hãy nhìn xem đối thủ là đá tảng hay bịch bông đã nhé!

Ảnh: FREEPIK

Chiếc KPI phi mã

Khái niệm nhanh như ngựa đã được nâng tầm bởi các anh shipper và deadline. Dân văn phòng năm Ngọ chắc chắn vẫn sẽ quay cuồng với điệp khúc sáng phi nước đại đến chỗ làm chấm công, trưa vừa ăn cơm vừa gõ phím như ngựa phi trên thảo nguyên, tối về đến nhà thì thở không ra hơi vì tắc đường. Con ngựa chạy còn được ăn cỏ, được chủ vỗ về. Còn “chú ngựa” văn phòng chạy KPI thì sợ nhất là cứ… ngựa quen đường cũ, nghĩa là làm việc không sáng tạo, không có đột phá và lương thì cứ giậm chân tại chỗ nhiều năm dù lạm phát đã phi mã tới đâu.

Xin đừng cưỡi ngựa xem hoa

Thời đại số, người ta đọc báo, lướt “phây”, xem TikTok theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Thấy cái tít giật gân là lao vào bình luận như đúng rồi dù chưa đọc nội dung bài viết lấy một chữ. Các anh hùng bàn phím phán xử người khác nhanh hơn cả tòa án, để rồi khi sự thật lật ra thì len lén xóa comment, coi như chưa từng quen biết. Xin thưa, Luật An ninh mạng đã có hiệu lực rồi và dù bạn có dùng nick name vẫn không thể giấu đuôi được đâu. Năm ngựa, cứ sống chậm lại một nhịp, đừng để tay nhanh hơn não mà vướng phải… vành móng ngọ.

Ảnh: AI

Mã đáo thành công thời @

Thời xưa “mã” là ngựa nhưng nay 4.0 rồi, mã có nhiều nghĩa lắm. Với dân chơi chứng khoán thì mã là mã cổ phiếu. Chúc “mã đáo” nghĩa là mong cái mã mình đã đu đỉnh sớm về bờ, đừng đi xa tận ngoài đảo hoang. Với dân công nghệ, mã là mã QR, quét một cái bao chân trời mới mở ra, những nhóm bạn mới, những kiến thức mới. Đi chúc Tết cũng không cần tiền mặt cho nặng túi, chỉ cần đưa cái mã, 5 giây sau ting ting thành công, ấy là mỹ mãn! Còn chữ “đáo” nghĩa gốc là về, đến.

Trong từ điển dân kinh doanh thì đáo là đáo hạn. Thế nên, mã đáo thành công phiên bản thực tế nhất chính là: Xoay đủ tiền để đáo hạn ngân hàng trót lọt, không bị nhảy nhóm nợ xấu, đấy xem như là thành công cho năm nay. Còn với dân luật chúng tôi, chỉ mong không ai phải “đáo tụng đình” (ra tòa), bởi ngựa mà chạy vào sân tòa thì chỉ có mệt người và tốn kém mà thôi.

Kính chúc quý độc giả sức khỏe dẻo dai như ngựa chiến, tư duy phóng khoáng như ngựa hoang nhưng tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu cả trên đường phố lẫn đường đời. Và quan trọng nhất là tiền về tài khoản phải nhanh như ngựa phi nước đại, ấy là đại hỷ!