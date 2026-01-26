Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 26/01/2026 13:38

(PLO)- Các xưởng chế tác, thi công linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Công nhân đang khẩn trương hoàn thiện từng linh vật để kịp hoàn thành thi công đường hoa trước ngày 15-2.

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bắt đầu thi công từ ngày 28-1 và hoàn thành vào ngày 15-2, sẵn sàng chào đón người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Để kịp tiến độ hoàn thiện các linh vật ngựa của đường hoa năm nay, các đơn vị thiết kế, chế tác và thi công đang tăng tốc làm việc liên tục.

Sáng 26-1, ghi nhận của PV tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (phường Thạnh Lộc, TP.HCM) không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Đơn vị nhận thi công linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong khoảng 2 tháng, hiện tại đang bước vào giai đoạn tăng ca hoàn thiện sản phẩm để đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ lắp đặt.

Linh vật ngựa chính của đường hoa cao 7m, dài 9m được đặt trên phần đế cao 11m, đang được chế tác, thi công tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng.

Linh vật ngựa chính của đường hoa có thiết kế chuyển động kết hợp cùng công nghệ mapping để tạo điểm nhấn.

Mô hình mô phỏng linh vật chính sau khi hoàn thiện.

Công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên linh vật tại cổng chào, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị. Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping, chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED tạo nên trải nghiệm thị giác sống động.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ Khoảng 8 linh vật ngựa đủ kích thước, màu sắc sẽ được đặt cùng linh vật chính của đường hoa.

Từ những vật liệu đơn sơ, thân thiện với môi trường, công nhân đã chế tác nên lớp ngoài bao phủ linh vật đặc sắc.

Khoảng 1,5 tháng nay, các công nhân tại xưởng Văn Tòng liên tục thay phiên tăng ca để thi công linh vật.

Một số linh vật ngựa tại các tiểu cảnh đã được phủ sơn, với màu sắc rực rỡ chờ vận chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ lắp đặt.

Nghệ nhân Văn Tòng gắn bó 12 năm với đường hoa Nguyễn Huệ, 10 năm liên tiếp thi công linh vật.

Tại xưởng chế tác của ông Đỗ Thế Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM) - đơn vị phụ trách thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú”. Gần 20 công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các linh vật ngựa. Mỗi chú ngựa được thi công tỉ mỉ từng chi tiết để đạt độ sắc nét và hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất.

Linh vật được tạo hình từ khung sắt, thép, phủ tấm tạo hình và sơn dạ quang, kết hợp đèn pha và vật liệu phản quang nhằm tạo hiệu ứng phát sáng về đêm.

Năm nay, đơn vị đảm nhận thi công đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu trong tư thế phi nước đại. Điểm nhấn là đại cảnh vòm lớn với kết cấu ban công và trụ phong, chiều dài gần 17 m, cao xấp xỉ 10 m. Toàn bộ hệ khung được gia cố bằng sắt, thép chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan.

Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” có 3/9 linh vật ngựa ngựa chính được tạo hình nguyên khối, biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, vững chãi và khát vọng vươn lên.

Sau khi hoàn thiện, cụm 9 con ngựa có chiều cao gần 6m, được thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ và đặt trên bục mô phỏng đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ.

Công nhân sơn cách điệu phần lộng vinh quy bái tổ. Một trong những hạng mục trang trí phụ trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.