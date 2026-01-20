Ngắm phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 với công nghệ mapping lần đầu xuất hiện
(PLO)- Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển.
Sáng 20-1, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên, đường hoa năm nay được xây dựng như một “bản giao hưởng mùa xuân”.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2-2026 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Lần đầu tiên, công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên linh vật tại cổng chào, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị. Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping, chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED tạo nên trải nghiệm thị giác sống động.