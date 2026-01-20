Ngắm phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 với công nghệ mapping lần đầu xuất hiện

Kinh tế

(PLO)- Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển.
Sáng 20-1, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên, đường hoa năm nay được xây dựng như một “bản giao hưởng mùa xuân”.

Clip demo thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Clip: BTC

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2-2026 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Không gian đường hoa chia thành ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc Tết phương Nam. Vườn mai vàng rực rỡ tại đây đến từ các nghệ nhân tài hoa của Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM).
Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4 m.
“Chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu.
Cổng chào rực sáng thể hiện sự gắn kết, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m.
Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô đầy ngọt ngào, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7 m.
Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong
Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.
Lần đầu tiên, công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên linh vật tại cổng chào, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị. Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping, chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED tạo nên trải nghiệm thị giác sống động.
THU TRINH
