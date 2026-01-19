An ninh trật tự

Hai người mặc áo Grab cướp ngân hàng ở Gia Lai

(PLO)- Hai người đàn ông mặc trang phục Grab cầm theo hai vật nghi là súng vào uy hiếp, cướp Ngân hàng ở Gia Lai.
Chiều 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng truy bắt hai người đàn ông dùng súng cướp một chi nhánh ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa khu vực Ngân hàng. Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện và bắt giữ hai người tham gia vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 28 phút cùng ngày, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, bịt mặt, cầm hai vật màu đen nghi là súng lao vào ngân hàng. Nhóm này uy hiếp, đuổi những người có mặt ra ngoài rồi cướp tiền. Sau đó, cả hai lên xe máy tẩu thoát.

Hình ảnh hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an phong tỏa hiện trường
LÊ KIẾN
