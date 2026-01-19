Đại hội XIV: Thiết kế ‘dàn giao hưởng’ để thực thi hiệu quả các nghị quyết 19/01/2026 14:00

(PLO)- Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện tính hành động cao, chọn ra được đội ngũ cán bộ có vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt toàn hệ thống đi lên và đề ra các mục tiêu có tầm nhìn cho sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 25-1, với 1.586 đại biểu tham dự, thông qua nhiều văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trước thềm Đại hội, nhiều chuyên gia, nguyên cán bộ đã có những chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM về những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ khóa XIII và các kỳ vọng vào Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII vào tháng 12-2025. Ảnh: VGP

PGS.TS LÊ QUỐC LÝ, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Cần vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo

Nhiệm kỳ Đại hội XIII được đánh giá là "nhiệm kỳ khó khăn nhất" nhưng cũng ghi dấu những thành tựu đáng nhớ. Việt Nam đã kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ đó, kinh tế nhanh chóng phục hồi, đạt được con số tăng trưởng ấn tượng, nhất là hai năm cuối nhiệm kỳ.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là triển khai quyết liệt và hiệu quả ba đột phá chiến lược về hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông và hạ tầng số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thần tốc triển khai Chiến dịch Quang Trung, dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: VGP - TIẾN THOẠI

Trong nhiệm kỳ, chúng ta cũng ghi dấu ấn về xây dựng đảng, hoàn thiện thể chế. Hệ thống pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bộ Chính trị đã ban hành bảy nghị quyết và đầu năm 2026 tiếp tục ban hành hai nghị quyết mới mang ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế chính sách đột phá cho các ngành, lĩnh vực phát triển, nhất là phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế nhà nước…

Nhiệm kỳ khóa XIII cũng đánh dấu cuộc 'cách mạng' sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là việc ‘sắp xếp lại giang sơn’ khi cả nước còn 34 tỉnh thành, không tổ chức cấp huyện, sắp xếp lại cấp xã còn 3.321 đơn vị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Cùng với phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống người dân, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ XIII cũng được Đảng rất quan tâm. Nhiều chính sách lớn được thực hiện như xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp dân được sống an vui.

Hay Chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân ảnh hưởng do bão lụt có nhà trước Tết âm lịch là dấu ấn rõ nét đặc biệt về việc Đảng, Nhà nước chăm lo cuộc sống cho người dân. Các chính sách miễn học phí và từ 2026 sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản cũng tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”. Ảnh: H.NHUNG

Từ những kết quả đạt được, Đại hội XIV đặt ra vấn đề đột phá trên tất cả mọi mặt để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh.

Chúng ta cần tạo sự đột phá về thể chế, kinh tế số, công nghệ, đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao; khắc phục rào cản, loại bỏ triệt để tư duy lợi ích nhóm, bảo thủ, xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách thực sự để kinh tế phát triển.

Đây là giai đoạn cần sự chuyển biến mạnh mẽ để bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng cao, chuyển sang hành động thực chất để tăng trưởng hai con số. Đến lúc cần sự hành động thực chất; vì nhân dân mà hành động, vì sự giàu mạnh của dân tộc để dẫn dắt đất nước.

Đại hội XIV sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, với cơ cấu dự kiến 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ảnh: NHÂN DÂN

Bên cạnh đó, Đại hội XIV phải tiếp tục thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, bởi đây là nhiệm kỳ bản lề trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Trong năm năm tới, nếu không tạo được những bước đột phá mạnh mẽ thì đất nước sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi, tình hình trong và ngoài nước còn nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu quan trọng nhất của Đại hội XIV phải xác định bằng được tư duy phát triển mới. Phải trả lời cho được các câu hỏi là Việt Nam sẽ phát triển bằng con đường nào, dựa vào động lực nào để phát triển nhanh và bền vững hơn trong bối cảnh mới, đảm bảo hợp tác quốc tế sâu rộng và hòa bình.

Đại hội XIV sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, với cơ cấu dự kiến 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Như vậy, đại hội phải gửi đi thông điệp rất rõ ràng là lựa chọn cán bộ không chỉ dựa vào bằng cấp, hồ sơ đẹp, mà quan trọng nhất là phẩm chất và năng lực thực tiễn, tinh thần dấn thân vì lợi ích chung.

Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có đủ "đức - sức - tài". Người được chọn phải là những người có tầm nhìn dài hạn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đủ sức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo cũng rất quan trọng trong lúc này. Cần sáng suốt, chọn được những tinh hoa có tâm, có tầm và có tài; đặt lợi ích của đất nước và người dân lên trên hết, phải làm việc, cống hiến vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Cùng đó, bộ máy công quyền phải đồng hành cùng người dân, từ chính quyền đến công an hướng dẫn, dẫn dắt người dân tuân thủ pháp luật, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Trong vòng nửa năm, sau đại hội cần đánh giá để xem năng lực lãnh đạo thế nào. Kết quả đánh giá chính là hiệu quả phục vụ người dân. Nơi nào đời sống người dân không cải thiện, kinh tế không phát triển, xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ, người dân không được sống trong sự an bình thì lãnh đạo nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông PHẠM CHÁNH TRỰC, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM:

Thiết kế ‘dàn giao hưởng’ để thực thi hiệu quả các nghị quyết

Mỗi giai đoạn, Đại hội Đảng toàn quốc đều có ý nghĩa riêng tùy điều kiện xã hội và tình hình thế giới để đề ra các mục tiêu khác nhau. Và Đại hội XIV được xem là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam sau 40 năm đổi mới, mở đầu giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới.

Thuận lợi của nước ta là sau 40 năm đổi mới, tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội, uy tín trên trường thế giới đã tăng lên, được tôn trọng và không phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó ban Kinh tế Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Hiện nay, có ba yếu tố định hình thế giới tương lai, sẽ làm cho bộ mặt thế giới khác đi trong nhiều năm tới. Đó là vấn đề về đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Cạnh đó, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) tác động sâu rộng đến từng cá nhân, toàn bộ xã hội với nhiều biến số khó lường. Tình hình địa chính trị trong thời kỳ này cũng có nhiều thay đổi.

Như vậy, Việt Nam trong thời kỳ này có những điều kiện, yếu tố chủ quan, khách quan tác động đến định hướng phát triển ra sao? Đây là vấn đề Đại hội XIV cần làm rõ.

Năm 2025, nước ta vẫn chưa thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, trong khi cần chạm ngưỡng 6.000 - 7.000 USD để vượt ngưỡng trung bình thấp.

Lực lượng công nghiệp trong nước, chủ yếu dựa vào công nghiệp truyền thống. Công nghiệp công nghệ cao vẫn còn rất nhỏ bé, chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài (FDI); doanh nghiệp trong nước đa phần thực hiện gia công, lắp ráp truyền thống, thiếu lực lượng kinh tế độc lập, tự chủ. Vì vậy, tôi cho rằng Đại hội XIV phải giải quyết được hai nhiệm vụ lớn.

Về mặt chiến lược phát triển, phải thực hiện cho được các mục tiêu Đại hội XIII đặt ra là đến năm 2045 phải trở thành một nước công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000 - 20.000 USD. Phải đạt được mục tiêu này thì Việt Nam mới trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao.

Kế đó, Đại hội XIV cũng phải ‘phóng’ tầm nhìn để định hình cho được sau năm 2045 sẽ làm gì? Những Nghị quyết chiến lược mà Trung ương đã ban hành mang ý nghĩa chiến lược, tạo cơ chế chính sách đột phá cho các ngành, lĩnh vực phát triển. Đến Đại hội XIV, cần xem xét trên tổng thể để đảm bảo sự hài hòa, nhịp nhàng với nhau, tìm ra được ‘dàn giao hưởng’ để thực thi có hiệu quả các nghị quyết.

Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc tọa đàm, trao đổi với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68. Ảnh: VGP

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nước ta hoàn toàn có thể làm được nhưng cần khai thác thêm các dư địa để phát triển, tìm ra tiềm năng chưa thể phát huy để khơi thông nguồn lực.

Vậy các dư địa đó ở đâu? Việt Nam cần tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp trong nước một cách thỏa đáng và đúng hướng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, lâu dần sẽ tự chủ được, không phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất còn manh mún, sản xuất hộ gia đình phân tán, thiếu chế biến sâu. Cần có chiến lược dài hơi, ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng nền nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh…

Nhà nước cũng cần dẫn dắt, tổ chức lại các hoạt động kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ để tạo điều kiện cho họ phát triển mạnh, tăng năng suất lao động.

Hay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Nhà nước đầu tư hàng triệu tỉ đồng nhưng nếu đầu tư không đúng, dòng đầu tư không chảy vào các start-up, để họ thiếu vốn, thiếu mặt bằng, thiếu thị trường thì không thể lớn dần thành các doanh nghiệp start-up đầu đàn. Nhà nước cần đóng vai trò khởi tạo nhiều hơn nữa để phát triển công nghiệp trong nước, cho khoa học công nghệ…để tạo ra hệ sinh thái phát triển trong nước.

Khoa học- công nghệ là một trong những động lực phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới. Vừa qua, tại TP.HCM đã hình thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB). Ảnh: HÀ THƯ- MINH HOÀNG

Chúng ta cũng cần đột phá hạ tầng đúng hướng, tránh chôn vốn vào các công trình thiếu hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng tạo sự công bằng xã hội, chăm lo phúc lợi cho người dân.

Để làm được tất cả điều này, không thể không nhắc đến câu chuyện nhân sự. Đây cũng chính là nhiệm vụ thứ hai mà Đại hội XIV cần bàn thảo. Tôi cho rằng cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định đi lên xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo kết hợp với vai trò, trách nhiệm cá nhân.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với cho Đại hội XIV là giữ được sự đoàn kết, không bè phái, cục bộ, đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiếp tục vươn tầm sau năm 2045. Chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới tạo ra được những hiệu quả về kinh tế để người dân thụ hưởng.

TS VŨ TRUNG KIÊN, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Nền móng vững chắc để Việt Nam tự chủ, tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời sau cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, trong lời nói đầu có đoạn: “Nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại”. Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa trọng đại, đặt nền móng vững chắc để Việt Nam tự chủ, tự tin, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để phấn đấu cho khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam, Quốc hội đã quyết nghị tầm nhìn đến năm 2050 Việt Nam là quốc gia hùng cường, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD. Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra các mục tiêu của nhiệm kỳ 2026-2031. Việc hoàn thành các mục tiêu này cũng là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 100 năm ra đời, lãnh đạo đất nước và dân tộc.

Tất cả những thành tựu lớn này là động lực quan trọng để Việt Nam hoàn thành mục tiêu phồn vinh dân tộc vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Khát vọng về một quốc gia hùng cường có đạt được hay không phải bắt đầu từ việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra.

TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước khi chuẩn bị xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội và gần đây, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, được xem là những nghị quyết trụ cột cho sự phát triển của đất nước. Tất cả quan điểm và tinh thần mới của các nghị quyết trụ cột này đã được tích hợp vào dự thảo Văn kiện. Không những vậy, các nghị quyết của Đảng sau khi ban hành đã nhanh chóng được cụ thể hóa thành các chính sách của Nhà nước để đi vào đời sống.

Trong bối cảnh ấy, việc ban hành những nghị quyết trụ cột nêu trên, tích hợp tất cả những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết này vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ giúp Việt Nam định hình rõ nét hơn con đường phát triển hướng tới sự phát triển bền vững và tự chủ về chiến lược.

Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam đã thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với 14 nước, trong đó tất cả 5/5 nước là ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc đều trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã hoàn tất việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia là thành viên Liên hợp quốc. Không chỉ là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm, Việt Nam còn tham gia sân chơi lớn của toàn cầu và khẳng định vai trò, vị thế trong việc thiết kế, định hình những chuẩn mực mang tính chất toàn cầu, trong đó có sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội).

Liên hợp quốc đã chọn Hà Nội làm địa điểm cho việc tổ chức lễ mở ký Công ước và văn kiện này cũng được mang tên là Công ước Hà Nội…

Những ngày này, khắp nơi trên đường phố Hà Nội đều rực rỡ những pano, cờ Đảng, cờ nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra từ 19 đến 25-1. Ảnh: THÚY HẰNG

Đại hội XIV là đại hội đầu tiên sau sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây là một thay đổi vô cùng lớn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam từ đổi mới đất nước đến nay.

Với việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là các bộ, ngành ở trung ương, sáp nhập các tỉnh, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và các tỉnh rộng hơn, quy mô lớn hơn, các nhiệm vụ đa dạng hơn… điều này đặt ra yêu cầu rất cao về đội ngũ lãnh đạo, nhất là Ban Chấp hành Trung ương trong bối cảnh mới.

Như vậy, Đại hội XIV có thể xem là đại hội lựa chọn một thế hệ lãnh đạo mới đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số mọi lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay.

Tất cả những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới đất nước sẽ tạo thế, lực, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam hướng tới hoàn thành khát vọng phồn vinh dân tộc.

Với tất cả ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là đại hội mở đầu của kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PGS.TS HÀ MINH HỒNG, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử TP.HCM:

Dân chủ nhưng phải quyết đoán, hành động cao

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước. Trải qua gần một thế kỷ, đất nước ta có quá trình đi lên và phát triển với nhiều sự đột phá như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói là “chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Trải qua 40 năm đổi mới, đất nước ta đủ khả năng, thời cơ để mở ra kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại hội XIV là mốc khởi động mới để đất nước bước vào kỷ mới, với hàng loạt mục tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế hai con số; phấn đấu đến năm 2030 trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa, các mục tiêu đến năm 2045 trở thành một quốc gia hùng cường.

Hai năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng ta rất rõ nét, thể hiện sâu sắc thông qua các quyết sách, sự quyết đoán rất tốt. Vì vậy, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đảm bảo sự dân chủ nhưng cũng phải đảm bảo tính quyết đoán, hành động để đưa ra các quyết sách, chủ trương trong tương lai, giải quyết dứt điểm những hạn chế của những năm qua.

95 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Đảng, đất nước đã đi qua nhiều thời điểm khó khăn lớn. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt các mục tiêu như dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã đề ra. Với hệ thống hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; với sự lãnh đạo, quán xuyến của Đảng, sát sao đến từng địa phương thì hệ thống của chúng ta sẽ nề nếp, hoạt động hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cũng cần thực thi công việc vì người dân, dám nghĩ dám làm, không chờ đợi, trì hoãn công việc.