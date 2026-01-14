Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV thực hiện khách quan, công tâm 14/01/2026 15:39

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật để các nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp hiệu quả.

Chiều 14-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.

Dự lễ khai trương có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng… cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: CTV

Nhân sự khóa mới thực hiện đúng quy định, khách quan

Phát biểu tại họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 25-1.

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng trân trọng đón tiếp các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện các tổ chức quốc tế…

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới.

Về công tác nhân sự, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện một cách khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm. Đặc biệt đề cao tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ. Kiên quyết không bỏ sót những người có đức, có tài, đồng thời không để lọt vào bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất.

“Quy trình nhân sự đảm bảo sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đề cao tiêu chuẩn về năng lực thực tiễn, uy tín và đạo đức, đặc biệt lấy chất lượng sản phẩm công tác làm thước đo đánh giá cán bộ”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Về công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ đến thời điểm hiện tại, công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự và y tế đã cơ bản hoàn thành. Ban Tổ chức cũng triển khai sớm các kế hoạch tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế trong công tác thông tin về Đại hội.

Ông nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền đã được triển khai từ sớm với tinh thần công khai, minh bạch, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của nhân dân. Điều này góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin để các nhà báo triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết... tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

Gần 700 phóng viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội

Theo báo cáo, tính đến nay đã có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội. Con số này tăng đáng kể so với Đại hội XIII.

Trung tâm Báo chí đã phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp. Nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia thực hiện tốt vai trò chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch và ảnh cho báo chí khai thác.

Về công tác tuyên truyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết thời gian qua báo chí đã triển khai đồng bộ, tạo sự lan tỏa tích cực về Đại hội XIV - sự kiện mang tính bước ngoặt của đất nước.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: CTV

Báo chí đã tập trung nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 40 năm đổi mới. Đồng thời tuyên truyền 7 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế về sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại này.

Ngay sau lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí, đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng.