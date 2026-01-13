Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức Đại hội XIV 13/01/2026 15:24

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng vào sáng 14-1.

Sáng 13-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi sơ duyệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: Nhân Dân

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đã trực tiếp kiểm tra Hội trường chính (nơi diễn ra Đại hội); các không gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm; khu trưng ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Đoàn cũng kiểm tra các phòng chức năng, hỗ trợ kỹ thuật, trung tâm báo chí, trung tâm chỉ huy, công tác y tế, âm thanh, ánh sáng…

Sau khi kiểm tra, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với các cơ quan sau khi kết thúc buổi sơ duyệt. Ảnh: Nhân Dân

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Cụ thể gồm: trang trí khánh tiết tại Hội trường chính, sảnh vào bảo đảm mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại Trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn về khu trưng bày ảnh.

Các công tác về chương trình nghệ thuật chào mừng, đưa đón đại biểu, khách mời, phiên dịch, trình chiếu slide… cũng cần được rà soát kỹ.

Ông đề nghị các cơ quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại buổi sơ duyệt, điều chỉnh chi tiết để hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt. Tất cả phần việc còn lại cần hoàn thiện vào cuối ngày 13-1. Trung tâm báo chí phải sẵn sàng trước lễ khai trương và họp báo quốc tế về Đại hội XIV vào chiều 14-1.

Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các lực lượng phối hợp chặt chẽ. Mục tiêu là hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV diễn ra vào sáng 14-1, đảm bảo đúng kế hoạch.