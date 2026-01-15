Tiết lộ bất ngờ về hành vi đặt vé máy bay của người trẻ 15/01/2026 11:49

(PLO)- Dữ liệu từ hãng hàng không Emirates cho thấy một bộ phận lớn người trẻ Việt Nam đang có xu hướng đặt vé máy bay sát ngày khởi hành và ưu tiên các chuyến đi một mình đầy ngẫu hứng thay vì lên kế hoạch từ sớm.

Mới đây, Emirates - Hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đưa ra nghiên cứu tổng quan du lịch Việt Nam năm 2025. Nghiên cứu tập trung vào nhu cầu đi lại quốc tế và hành vi đặt vé trực tuyến của khách Việt.

Ông Majid Al Falasi, Giám đốc quốc gia Emirates tại Việt Nam cho biết nhu cầu đi lại quốc tế của hành khách Việt Nam đang ngày càng đa dạng. Hành khách Việt am hiểu công nghệ, linh hoạt khi đặt vé và có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm bay chất lượng cao trên các đường bay dài.

Dữ liệu của hãng chỉ ra trong 12 tháng gần đây, Dubai là điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất. Kế đến là các thành phố Paris, Bangkok, London, Moscow, Frankfurt.

Nhu cầu du lịch thường tăng cao vào các tháng 4, 6, 8 và 12, trùng với các kỳ nghỉ dài. Trong đó, 57% khách chọn vé khứ hồi và 43% chọn vé một chiều. Nhóm khách đi một chiều tự phát (chiếm 1/3 số khách) thường là người trẻ hoặc các cặp đôi đặt vé sát ngày khởi hành ở hạng phổ thông. Các điểm đến hàng đầu gồm UAE, Hungary, Nga, Anh, Mỹ và Thái Lan.

Ngược lại, nhóm khách du lịch theo đoàn (chiếm 1/4 số khách) thường là người lớn tuổi. Nhóm này đặt vé trước khá lâu cho các chuyến đi khứ hồi ở hạng phổ thông, chủ yếu bay đến UAE, Nga và Pháp.

Người trẻ có xu hướng du lịch ngẫu hứng thay vì lên kế hoạch từ sớm. Ảnh: Thu Trinh

Hành vi đặt vé của hành khách Việt Nam ngày càng linh hoạt, hơn một nửa số vé được đặt trong vòng 30 ngày trước khi bay. Đáng chú ý, 87% khách chọn hạng phổ thông, song tỉ lệ bay hạng thương gia đã đạt mức 11%. Điều này phản ánh sự gia tăng của nhóm khách có nhu cầu dịch vụ cao cấp.

Trước xu hướng này, ông Majid Al Falasi thông tin sắp tới hãng sẽ triển khai hạng ghế phổ thông cao cấp tại Việt Nam. Đây là thị trường đầu tiên trong khu vực được hãng triển khai hạng ghế này để đáp ứng nhu cầu trên các chuyến bay dài.

Giám đốc quốc gia Emirates nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. Nguyên nhân do quy mô dân số lớn, cơ cấu trẻ và tốc độ gia tăng nhu cầu di chuyển quốc tế vượt xa nhiều nước trong khu vực.

Về hạ tầng hàng không, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành, ông Majid Al Falasi bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về quy mô dự án. Sân bay Long Thành sẽ là sân bay tốt nhất khu vực, ngoài ra hàng loạt dự án như sân bay Gia Bình, mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ tạo nền tảng để Việt Nam gia tăng kết nối quốc tế, thu hút các hãng hàng không toàn cầu.