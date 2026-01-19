Đại biểu dự Đại hội XIV bày tỏ quan tâm đến công tác cán bộ, phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ mới 19/01/2026 14:39

(PLO)- Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng mang theo niềm vinh dự, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu.

Đến với Đại hội, các đại biểu chia sẻ vinh dự, tự hào khi được đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân tham dự sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Tạo khí thế mới, động lực mới

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội, đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nói Đại hội XIV đã mang theo sự tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển vững mạnh của đất nước.

Đại biểu Hương kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra các quyết sách, chiến lược để tạo những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ. Đồng thời, tạo môi trường, động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Đại hội cũng đưa ra những vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

“Bằng tất cả niềm tự hào và kỳ vọng, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng hội XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - chị Hương nói.

Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, cho biết anh rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ, cũng như hàng ngàn đảng viên trẻ tham dự Đại hội XIV của Đảng.

“Đó là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của cá nhân tôi” - đại biểu Giang nói.

Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Anh bày tỏ chủ đề Đại hội XIV phù hợp và kịp thời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Tôi kỳ vọng và mong muốn Đại hội sẽ có những định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt sẽ có nhiều cơ hội hơn cho thanh niên nói riêng, người dân nói chung đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, hướng đến mục tiêu năm 2030 đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” - đại biểu Giang bày tỏ.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, trong kỷ nguyên về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thanh niên sẽ là một lực lượng rất quan trọng, nhận lãnh nhiều trọng trách lớn.

Anh nhấn mạnh: Trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam khi đứng trước vận hội như thế này là càng phải thể hiện tính tiên phong, trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc mà mình tham gia.

Ấn tượng với việc số hóa

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, chia sẻ bản thân đã nghiên cứu các dự thảo văn kiện của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ. Bà mang tiếng nói của cán bộ, hội viên phụ nữ từ cơ sở đến với Đại hội.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN THẢO

“Tôi mong rằng tại Đại hội có thể trao đổi được nhiều ý kiến từ thực tiễn của cơ sở. Sau Đại hội, các Nghị quyết của Đại hội Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống” - đại biểu Nhung nói.

Đại biểu Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, chia sẻ anh đặc biệt ấn tượng khi tất cả tài liệu, nội dung của kỳ Đại hội được số hóa trên máy tính bảng. Việc này giúp các đại biểu thuận tiện truy cập, theo dõi các nội dung sẽ diễn ra trong suốt Đại hội.

Anh Phú kỳ vọng Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chính sách lớn, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số trên cả nước, để thanh niên nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới.

Còn đại biểu Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, quan tâm đến công tác cán bộ và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

“Tôi mong muốn đất nước sẽ phát triển thành cường quốc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân” - đại biểu Hà chia sẻ.