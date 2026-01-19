Nhận diện 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai 19/01/2026 20:14

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai chạy trốn trên quốc lộ 14 theo hướng đi Đắk Lắk.

Tối 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ cướp ngân hàng ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, hai người đàn ông tham gia vụ cướp có đặc điểm nhận dạng như sau:

Một người khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 mét, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Sau khi cướp tiền, hai nghi phạm lái mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, biển số 77G1 – 31312 chạy trên quốc lộ 14 về hướng Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CA.

Người thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 mét, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Phương tiện được dùng thực hiện vụ cướp là mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, nghi vấn gắn biển kiểm soát 77G1 – 31312. Sau khi lấy tiền, hai người đàn ông lên mô tô tẩu thoát trên quốc lộ 14 hướng đi Đắk Lắk.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu lực lượng công an 135 xã, phường trên địa bàn truy bắt hai kẻ này.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, có hai người đàn ông mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab điều khiển mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển kiểm soát 77G1 – 31312, mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô con cóc vào ngân hàng cướp tiền.

Theo camera ghi lại, hai người đàn ông cầm hai vật màu đen nghi là súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn” rồi cả hai người này dùng súng đe doạ khống chế các nhân viên giao dịch. Các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Hai người đàn ông lấy tiền, nhét vào ba lô trước khi bỏ trốn.

Hai người đàn ông này ngang nhiên đi lại trong phòng giao dịch, đe dọa mọi người, thậm chí nhảy lên đi lại trên các bàn giao dịch. Một người đàn ông khác ra ngoài đe dọa, yêu cầu nhân viên bảo vệ phải vào trong ngân hàng, không được đi ra ngoài.

Tiếp đó, một người đàn ông cầm súng, mang theo ba lô, đi mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra ngoài sảnh để người ở ngoài nhặt gom lại cho vào ba lô. Quá trình cướp diễn ra trong vòng 2 phút.

Sau khi lấy tiền, hai người này chạy ra ngoài, lái mô tô chạy dọc quốc lộ 14 hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.