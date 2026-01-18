Cồn Én điểm hẹn hoàng hôn giữa sông Tiền 18/01/2026 14:43

Thời gian gần đây, khu vực Cồn Én (ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) được nhiều người lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên mộc mạc, sông nước yên bình.

Video: Khu du lịch Cồn Én điểm hẹn hoàng hôn giữa Sông Tiền.

Cồn Én nằm giữa sông Tiền ranh giới tự nhiên giữa An Giang và Đồng Tháp mang đến không gian mở, chan hòa sông nước, đặc biệt thu hút vào những ngày đón Tết Nguyên đán xuân Bính Ngọ 2026 sắp đến.

Cồn Én nơi du khách tìm về thiên nhiên sông Tiền

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến khu du lịch sinh thái Cồn Én là khung cảnh hoàng hôn buông xuống trên sông Tiền. Mặt nước trải dài, không gian thoáng đãng, kết hợp với các hạng mục được dựng từ gỗ lũa tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa khác biệt so với nhiều khu du lịch sinh thái khác trong khu vực.

Khu du lịch Cồn Én nằm cạnh sông Tiền.

Đoàn du khách của bà Nguyễn Thị Phượng (65 tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) gồm 11 người, ở Đồng Nai cùng nhau trải nghiệm miền Tây, khi đến với Cồn Én. Bà Phượng cho biết khung cảnh thiên nhiên mộc mạc, sông nước yên bình tại Cồn Én mang lại cảm giác thư thái, đặc biệt phù hợp với những người lớn tuổi.

Những cây dừa 2,3,4 nhánh độc lạ trong khu du lịch Cồn Én.

Đoàn khách đến từ Đồng Nai rất thích khung cảnh thiên nhiên tại khu du lịch Cồn Én.

“Ở đây rất nhiều cảnh đẹp, vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây thật thoái mái hữu tình, nó giúp chúng tôi như trẻ lại, ôn lại thời thơ ấu với nhiều khung cảnh đồng quê, dân dã để chúng tôi “check in” làm kỷ niệm. Ở khu du lịch đây có cặp sông có nhiều cây dừa xanh mát, độc lạ với loại dừa 2, 3 nhánh tỏa rất đẹp” bà Phượng nói.

Những chậu hoa trên con đường gỗ đi tại khu du lịch.

Để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách, khu du lịch đã bố trí khoảng nhiều điểm chụp ảnh lưu niệm ven sông, đồng thời trang trí các tiểu cảnh mùa xuân, góp phần tạo không khí rộn ràng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp đến.

Khung cảnh ẩm thực, khiến nhiều du khách rất muốn trải nghiệm.

Chị Lê Thị Bích Chi (48 tuổi, TP Huế) đánh giá cao trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên sông Tiền kết hợp thưởng thức ẩm thực dân dã miền Tây, dù cho rằng đường vào khu du lịch còn khá nhỏ.

“Khung cảnh đây thật bình yên, món ăn đồng quê miền Tây thật là ngon. Con người nơi đây chân chất, thật thà khiến con người như đã quen từ thuở nào” chị Chi nói.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, Cồn Én còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, bơi dưới sông Tiền hay các hoạt động teambuilding. Những hoạt động này giúp du khách, đặc biệt là các nhóm gia đình, bạn bè, có thêm trải nghiệm gắn kết trong không gian thiên nhiên gần gũi.

Khu trò chơi miễn phí luôn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Du khách trải nghiệm tắm sông tại khu du lịch Cồn Én.

Bên cạnh đó, Cồn Én còn có khoảng 50 trò chơi dân gian miễn phí, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Khu du lịch có mặt giáp sông Tiền dài gần 1 km, lợi thế hiếm có, cho phép du khách tắm sông, thưởng thức các món ăn dân dã miền Tây và ngắm nhìn hoàng hôn phía Cù Lao Giêng, nơi có nhà thờ cổ xây dựng từ cuối thế kỷ XIX.

Trải nghiệm sông nước và những bộ sưu tập độc đáo

Điểm nhấn đặc biệt làm nên thương hiệu của khu du lịch sinh thái Cồn Én chính là việc toàn bộ không gian được xây dựng từ gỗ lũa loại gỗ trầm tích nằm dưới đáy sông hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc điều hành khu du lịch, ông Dương Văn Nghĩ là người sáng lập Cồn Én và cũng là người được nhiều người gọi với biệt danh “Vua gỗ lũa”.

Nhiều du khách rất thích check in bên những cây gỗ lũa khổng lồ.

Trong hơn 20 năm, ông Nghĩ đã vớt lên và lưu giữ hàng trăm khối gỗ lũa khổng lồ từ đáy sông Tiền. Ban đầu, việc vớt gỗ chỉ nhằm giúp bà con khi ghe thuyền bị vướng lưới, cản trở giao thông. Thế nhưng theo thời gian, những khối gỗ trầm tích này trở thành bộ sưu tập độc đáo, có một không hai, rồi dần dần được “hồi sinh” trong không gian khu du lịch sinh thái Cồn Én.

Những cây gỗ lũa được thiết kế rất nhiều xung quanh khu du lịch.

Hiện nay, khu du lịch có đài quan sát cao 26 m được làm từ một thân cây gỗ lũa lớn, tạo điểm nhấn mạnh về mặt thị giác. Ngoài ra, ngay cổng vào còn có bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam dài 24,5 m, ngang từ 1,5 đến 2 m, góp phần tái hiện hình ảnh nông thôn quen thuộc trong không gian sông nước.

Bộ sưu tập những chiếc xe cổ, xe biển số đẹp được nhiều du khách trầm trồ.

Không chỉ nổi bật bởi gỗ lũa, Cồn Én còn khiến nhiều du khách tò mò với bộ sưu tập hơn 500 chiếc xe mang biển số đẹp “tứ quý” từ 1 đến 9, “sảnh tiến tới”, thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Các dòng xe trải dài từ những năm 1965, 1967 đến nay, từ xe số phổ biến như Dream, Wave, Cup đến các dòng xe tay ga như SH, Vespa, PCX… tạo nên một không gian trưng bày lạ mắt giữa khu du lịch sinh thái.

Khu du lịch Cồn Én khi hoàng hôn buông xuống.

Theo nhà đầu tư, khu du lịch Cồn Én đang từng bước hoàn thiện theo hướng trở thành điểm nghỉ dưỡng ven sông Tiền, lấy gỗ lũa, bộ sưu tập xe biển số đẹp và không gian sông nước làm trục giá trị cốt lõi. Với những nét riêng khó trộn lẫn, khu du lịch sinh thái Cồn Én đang dần khẳng định vị thế là điểm dừng chân độc đáo giữa lòng sông Tiền.