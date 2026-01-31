Quy Nhơn đạt giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 31/01/2026 08:26

Ngày 31-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vừa tổ chức trao giải thưởng du lịch ASEAN và Quy Nhơn vinh dự nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.

Lễ trao giải diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Nustar (TP. Cebu, Philippines) vào chiều 30-1, trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45.

Đại diện phường Quy Nhơn (thứ 3 từ phải qua) nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị, địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Giải thưởng du lịch ASEAN có các hạng mục giải thưởng chính, như: Đô thị du lịch sạch ASEAN, khách sạn xanh ASEAN, cơ sở Mice (hội thảo du lịch) ASEAN và sản phẩm du lịch bền vững.

Quy Nhơn đã vượt qua các tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt về quản lý môi trường, không gian xanh, xử lý chất thải và an toàn đô thị, xuất sắc giành giải thưởng Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Quy Nhơn được vinh danh tại Diễn đàn ASEAN. Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý này không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường sống và du lịch lý tưởng.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai phấn khởi khi Quy Nhơn nhận giải thưởng Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 tại Trung tâm Hội nghị Nustar (TP. Cebu, Philippines).

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn, chia sẻ: Quy Nhơn rất vinh dự được nhận giải thưởng lần này, thương hiệu du lịch Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung ngày càng định vị rõ nét và được đông đảo du khách biết đến.

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ để địa phương tiếp tục giữ vững giá trị, phát huy tiềm năng thế mạnh để xây dựng Quy Nhơn ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.

Quy Nhơn nhận được giải thưởng này khẳng định định vị thế du lịch của tỉnh Gia Lai. Thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, góp phần quảng bá du lịch địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.

Ngay sau lễ trao giải, Philippines đã bế mạc Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45. Singapore sẽ là nước đăng cai Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 46 năm 2027.