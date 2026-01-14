Gia Lai xây dựng chiến lược dữ liệu, mô hình điểm toàn quốc 14/01/2026 15:25

Ngày 14-1, UBND tỉnh Gia Lai và Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đã ký kết chương trình hợp tác về xây dựng, triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 13 nội dung liên quan đến việc xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu tỉnh Gia Lai để trở thành mô hình điểm cho các địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai và Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký kết chương trình hợp tác về xây dựng, triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng và triển khai tạo lập dữ liệu của tỉnh. Toàn tỉnh có 43 cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin do các sở, ban, ngành quản lý.

Một số lĩnh vực đã hình thành dữ liệu điện tử, bước đầu phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công như: dân cư, đất đai, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…

Tuy nhiên, việc tạo lập dữ liệu trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: dữ liệu phân tán, manh mún theo từng ngành, chất lượng dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; hạ tầng, mô hình quản trị và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu chưa đồng bộ; nguồn lực và nhân lực chuyên trách về dữ liệu còn hạn chế…

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng đây là cơ hội tốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tỉnh Gia Lai tiếp cận phương thức quản trị dữ liệu hiện đại, bài bản, từng bước xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, mong muốn Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Gia Lai trong quá trình triển khai mô hình; nhất là trong công tác tư vấn, định hướng xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh, các hệ thống lưu trữ, vận hành và kết nối dữ liệu theo chuẩn quốc gia.