Gia Lai: Chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' thắm thiết tình quân dân

Ngày 27-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, gắn liền với nhiều hoạt thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ nhân dân vùng biên giới.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.
Theo đó, các đơn vị và nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 800 suất quà, với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.
Bên cạnh đó, đông đảo người dân vùng biên cũng được tham gia, trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn, như: gian hàng 0 đồng, gian hàng rau xanh Biên phòng, tay kéo Biên phòng, các trò chơi dân gian truyền thống và hội thi gói bánh chưng xanh.
Chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân trong những ngày đầu Xuân mới 2026.
Đây là hoạt động thường niên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai mỗi dịp Tết đến, Xuân về; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Quân đội ở khu vực biên giới, bảo đảm để mọi người, mọi gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Chiều 27-1, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đi thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng 727 (xã Ia Púch) và Đồn Biên phòng 725 (xã Ia Pnôn), ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả hai đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Ông Nguyễn Ngọc Lương, yêu cầu chỉ huy các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, duy trì tốt công tác đối ngoại biên phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán.