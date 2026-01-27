Gia Lai: Chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' thắm thiết tình quân dân 27/01/2026 21:52

(PLO)- Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở Gia Lai đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân vùng biên giới.

Ngày 27-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Púch tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, gắn liền với nhiều hoạt thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ nhân dân vùng biên giới.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Theo đó, các đơn vị và nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 800 suất quà, với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đông đảo người dân vùng biên cũng được tham gia, trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn, như: gian hàng 0 đồng, gian hàng rau xanh Biên phòng, tay kéo Biên phòng, các trò chơi dân gian truyền thống và hội thi gói bánh chưng xanh.

Chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân trong những ngày đầu Xuân mới 2026.

Đây là hoạt động thường niên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai mỗi dịp Tết đến, Xuân về; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Quân đội ở khu vực biên giới, bảo đảm để mọi người, mọi gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Gian hàng rau xanh Biên phòng đến với tay người dân.



Người dân vùng biên được hỗ trợ khám bệnh và thuốc.

Các hoạt động tại chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng.

Hội thi gói bánh chưng xanh thu hút rất nhiều đội dự thi.