Tặng 40.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân cho cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo 27/01/2026 12:20

(PLO)- Tổng số Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được phát hành để trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo dự kiến khoảng 40.000 tờ, tương đương với năm 2025.

Ngày 27-1-2026, Báo Nhân Dân đã trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo trên phạm vi cả nước.



Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ND.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện chủ trương của Ban Báo Tết Bính Ngọ năm 2026, thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cơ quan báo chí của Đảng đối với các lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Theo kế hoạch, tổng số Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được phát hành để trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo dự kiến khoảng 40.000 tờ, tương đương với năm 2025.

Hoạt động này có sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cùng các tổ chức, cá nhân.

Việc phát hành và trao tặng Báo Xuân tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trước đó, sáng 17-1, tại trụ sở Báo Nhân Dân đã diễn ra Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Báo Nhân Dân đã trao tặng khoảng 5.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Tổng số Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được phát hành để trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo dự kiến khoảng 40.000 tờ, tương đương với năm 2025. Ảnh: ND.

Đây là những ấn phẩm đầu tiên của Báo Xuân năm nay được gửi tới các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trong bối cảnh toàn bộ số Báo Xuân vẫn đang trong quá trình in ấn.

Việc trao tặng sớm thể hiện sự quan tâm sâu sắc và mong muốn kịp thời mang không khí Tết cùng thông tin chính thống của Đảng đến với cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, góp phần động viên tinh thần trong những ngày Xuân cận kề.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Báo Xuân Nhân Dân không chỉ là một ấn phẩm báo chí đặc biệt mừng Xuân mới, mà còn là món quà tinh thần giàu ý nghĩa, chuyển tải tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động trao tặng Báo Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để các lực lượng vững vàng nơi tuyến đầu trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước tình cảm và sự quan tâm của Báo Nhân Dân cùng các cơ quan, đơn vị đồng hành; đồng thời khẳng định những số Báo Xuân Nhân Dân sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại biên giới, trên các đảo, nhà giàn, giúp lực lượng làm nhiệm vụ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó, sẻ chia của hậu phương đất liền.