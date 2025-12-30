Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc 30/12/2025 18:10

(PLO)- Báo Nhân Dân khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt.

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn.

Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Giao diện trang chủ trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Có mặt tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, cho biết Việt Nam-Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt được xây dựng trên nền tảng nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển.

Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và nâng tầm trong những năm qua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

"Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí truyền thông rất quan trọng. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận bằng chính ngôn ngữ người đọc là con đường nhanh nhất, hiệu quả cao để tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa nước ta và các nước bạn, mà ở đây là Hàn Quốc" - ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NHÂN DÂN

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hiện nay, cùng với Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Báo còn có các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Điều này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như những độc giả người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là thêm một ngôn ngữ mà còn mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt, góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc. Ảnh: NHÂN DÂN

Trang Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc cũng tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; mở rộng không gian truyền thông về hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, phát triển; đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia; củng cố niềm tin, sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng, đánh giá cao việc Báo Nhân Dân khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc chính thức đưa tiếng Hàn Quốc vào hệ sinh thái báo điện tử của Báo Nhân Dân là bước phát triển về mặt chuyên môn, kỹ thuật hay ngôn ngữ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là cho báo chí truyền thông.