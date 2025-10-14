Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII 14/10/2025 12:21

Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Tại buổi lễ, ông Lê Trung Kiên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Trung tâm Báo chí.

Theo ông Kiên, Trung tâm được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, là đầu mối điều phối, cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh chính thống về các hoạt động của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp.

Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14 đến 17-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia – nơi diễn ra các phiên làm việc của Đại hội. Trong thời gian này, Ban Tổ chức sẽ ban hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên họp và tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội vào chiều 17-10.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhấn mạnh việc thành lập và đưa Trung tâm vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP đối với công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Theo ông Dũng, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.