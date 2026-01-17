Tặng 5.000 ấn phẩm Báo Xuân Nhân Dân cho quân dân Trường Sa 17/01/2026 14:23

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 cho Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết nhiều năm qua, đơn vị luôn duy trì việc tặng báo Xuân cho các lực lượng vũ trang. Đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, hải đảo.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THUỶ NGUYÊN.

Theo ông Lê Quốc Minh, năm nay Báo Nhân Dân trao tặng những tờ báo Xuân đầu tiên mang tên "Xuân Cất cánh". Nội dung số báo tập trung tổng kết những dấu ấn nổi bật của đất nước trong năm 2025. Đồng thời hướng tới năm 2026 và giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ.

Cũng theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, năm 2025 là năm đặc biệt khi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Nhân Dân trao tặng. Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Trong năm qua, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện để đại diện nhiều cơ quan báo chí ra thăm quần đảo Trường Sa. Sau chuyến đi, nhiều tuyến bài phản ánh nỗ lực của Hải quân Việt Nam đã được đăng tải, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa hai đơn vị.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân mong muốn những nội dung trên số báo đặc biệt Xuân Bính Ngọ sẽ sớm đến tay quân dân Trường Sa. Các bài viết được đầu tư công phu, mang theo tinh thần Thánh Gióng vươn lên trong năm mới.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỦY NGUYÊN.

Phát biểu đáp từ, Trung tá Nguyễn Tư Hóa, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân bày tỏ niềm vui khi đón nhận 5.000 ấn phẩm gửi đến Trường Sa. Theo Trung tá Nguyễn Tư Hóa, đây là món quà Xuân ý nghĩa, là sự động viên tinh thần vô giá với những người làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

"Chúng tôi sẽ sớm chuyển tới tận tay các cán bộ chiến sĩ để họ nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành tựu của đất nước trong không khí Xuân", ông Hóa khẳng định.