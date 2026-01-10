Xuân đến nơi đầu sóng: Tết sớm của người lính đảo Thổ Chu 10/01/2026 14:30

(PLO)- Vượt hơn 100 km xuyên đêm, tàu 527 và 528 của Vùng 5 Hải quân đã đưa “hơi ấm” đất liền cập bến Thổ Chu, mang xuân sớm, nghĩa tình quân dân đến nơi “mắt thần” canh giữ biển Tây Nam.

Vượt hơn 100 km đường biển xuyên đêm, ngày 10-1, tàu 527 và 528 của Vùng 5 Hải quân đã đưa đoàn công tác mang "hơi ấm" đất liền cập bến đảo Thổ Chu.

Giữa trùng khơi sóng vỗ, những câu chuyện về nụ cười, nước mắt và sự trưởng thành của những người lính trẻ tuổi đôi mươi bên "mắt thần" Radar 610 đã viết nên một bản hòa ca xúc động về mùa xuân giữ biển.

Một góc đảo Thổ Chu thuộc đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: TT

Hải trình chở nặng nghĩa tình

Biển Tây Nam những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 yên ả hơn thường lệ. Sau hải trình kéo dài gần 8 giờ đồng hồ, khi ánh bình minh vừa nhuộm hồng chân trời, quần đảo Thổ Chu hiện ra sừng sững như một thành lũy xanh giữa biển khơi. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, hai con tàu vận tải đa năng hiện đại bắt đầu thả neo.

Tàu 527 và 528, Vùng 5 Hải quân, đưa hơn 200 đại biểu đi thăm biển đảo Tây Nam. Ảnh: TT

Không khí tại cầu cảng đặc khu Thổ Châu (An Giang) nhộn nhịp như ngày hội. Những thùng quà Tết, cành đào Bắc, chậu mai vàng phương Nam được chuyền tay nhau bằng tất cả sự trân trọng.

Trên gương mặt sạm nắng của các chiến sĩ và nụ cười hồ hởi của các đại biểu, dường như mọi mệt mỏi của chặng đường dài xuyên đêm đã tan biến. Bởi lẽ, mỗi phần quà ấy không chỉ là vật chất, mà là gói ghém cả niềm tin, là hương xuân của hậu phương gửi gắm đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Để giữ cho từng nụ đào Bắc, từng nhánh mai Nam hay những chậu quất trĩu quả được nguyên vẹn sắc thắm, các cán bộ, chiến sĩ đã phải tỉ mỉ bao bọc bằng nhiều lớp nilon, chằng buộc chắc chắn ở những vị trí khuất gió nhất trên boong tàu. Ảnh: TT

Sau khi lên đảo, đoàn công tác đã dành những phút giây lắng đọng nhất để tìm về cội nguồn lịch sử của hòn đảo. Tại Đền thờ Thổ Châu, trong làn khói hương trầm mặc, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương hồn của hơn 500 đồng bào đã ngã xuống trong sự kiện bi thương tháng 5-1975, khi quân Khmer Đỏ đánh chiếm đảo.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu. Ảnh: TT

Ngôi đền mái đỏ uy nghiêm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển lớn như một chứng nhân cho sự hồi sinh diệu kỳ. Từ một hòn đảo đau thương trong quá khứ, Thổ Chu hôm nay đã thay da đổi thịt với trường học, trạm y tế, đường bê tông và những nếp nhà của hơn 500 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu.

Sự bình yên còn hiện hữu trên từng nụ cười của người dân, trên những con tàu cá neo đậu hiền hòa nơi bãi Ngự.

Bình minh trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: TT

Tết sớm nơi "mắt thần" canh biển

Rời đền thờ, đoàn công tác vượt qua những con dốc quanh co dựng đứng để đến với Trạm Radar 610, thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân. Nằm trên điểm cao nhất của đảo Thổ Chu với độ cao hơn 164m so với mực nước biển, nơi đây được ví như "mắt thần" canh giữ vùng biển Tây Nam.

Tại phòng sinh hoạt chung, không khí Tết đã ngập tràn với mâm ngũ quả, bánh chưng xanh và cành mai vàng được các chiến sĩ bài trí khéo léo, trang trọng.

Chiến sĩ Trạm Radar 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân trang trí đón xuân sớm. Ảnh: TT

Nhưng mùa xuân thực sự không nằm ở những vật trang trí ấy, mà nằm trong ánh mắt và nụ cười của những người lính trẻ. Tại Trạm 610, có những người lính đã dạn dày sương gió, cũng có những gương mặt mới, lần đầu tiên biết thế nào là Tết xa nhà.

Lính trẻ Trương Khánh Linh là một trắc thủ radar mới ra đảo công tác chưa đầy 3 tháng. Đứng trước đoàn đại biểu, Linh vẫn còn nguyên nét rụt rè của chàng trai mới lớn. "Đây là lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà, cảm giác rất khác lạ," Linh thật thà chia sẻ.

Rồi Linh bảo: "Ở đây em cũng không cô đơn. Công việc của trắc thủ radar đòi hỏi sự tập trung cao độ, các anh chỉ huy và đồng đội đi trước luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em cả trong chuyên môn lẫn đời sống". Chàng lính trẻ tự hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa để đất liền được đón Tết bình an.

Đối với nhiều lính trẻ tại Trạm Radar 610, hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo xa là lời chúc Tết ý nghĩa nhất gửi về gia đình. Ảnh: TT

Ở một góc khác, Phạm Trọng Thiện, 20 tuổi - chiến sĩ nuôi quân của trạm lại mang tâm trạng hoàn toàn khác. Thiện đang đếm ngược từng ngày, bởi chỉ còn ít hôm nữa, em sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về quê hương.

Gần 2 năm gắn bó với đảo, với căn bếp nhỏ nuôi quân, Thiện đã nếm trải đủ vị mặn mòi của biển cả và sự ấm áp của tình đồng đội. "Những ngày đầu mới ra, khó khăn lớn nhất là nỗi nhớ nhà quay quắt. Nhưng rồi nỗi nhớ ấy dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự trưởng thành," Thiện bồi hồi nhớ lại.

Tết này được sum vầy bên gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng trong ánh mắt chàng trai 20 tuổi ấy còn gợn lên nỗi buồn chia xa. "Em vui vì sắp được về nhà, nhưng biết rằng mình sẽ rất nhớ các anh và đồng đội, nhớ những ngày cùng nhau trực Tết," Thiện nói.

Còn với trắc thủ radar Lê Chí Linh, một người lính đã dạn dày kinh nghiệm hơn, cảm xúc khi đón đoàn là sự xúc động nghẹn ngào.

"Tụi em cũng thi thoảng đón các đoàn ra thăm, lần nào thấy đoàn là chúng em thấy nhớ nhà, nhưng trên hết là niềm vui, sự ấm áp vì biết rằng mình luôn có những người dõi theo, đồng hành. Sự động viên của các cấp và tình cảm của nhân dân là động lực lớn nhất để em yên tâm công tác, phấn đấu tốt trong mọi nhiệm vụ," Linh bày tỏ.

Hình ảnh cô gái trong tà áo dài vàng song ca cùng chàng sĩ quan hải quân bài hát về mùa xuân đã làm bùng nổ hội trường nhỏ. Ảnh: TT

Buổi giao lưu tại Trạm Radar 610 đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa chủ và khách, giữa đất liền và hải đảo. Những ánh mắt lấp lánh niềm vui của các chiến sĩ trẻ là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của tình quân dân, sự sẻ chia và đồng cảm.