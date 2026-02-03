'Tuyệt tình cốc' xứ Huế bị những hàng cọc bê tông đâm nát

(PLO)- Những bãi cọc bê tông cũ kỹ kéo dài hàng trăm mét đang làm biến dạng vẻ đẹp của "Tuyệt tình cốc" đầm Lập An nổi tiếng xứ Huế.
Đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) từ lâu đã nổi tiếng là một trong 12 đầm phá tiêu biểu của miền Trung, được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của xứ Huế bởi vẻ đẹp nên thơ dưới chân dãy Bạch Mã.
Thế nhưng, nhiều năm qua, một phần vẻ đẹp ấy bị ảnh hưởng bởi bãi chiến trường cọc bê tông cốt thép của dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô.
Dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cấp phép đầu tư từ năm 2007 cho Công ty Cổ phần Du lịch Đảo Ngọc. Với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng trên quy mô 12 ha đất và mặt nước đầm Lập An, công trình từng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho du lịch địa phương.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ giẫm chân tại chỗ, dự án đã bị thu hồi, chấm dứt hoạt động vào tháng 8-2018. Từ đó đến nay, các bãi cọc là những khung nhà bằng bê tông cốt thép vẫn được giữ nguyên đến nay.
Ban Quản lý khu Kinh tế, Công nghiệp TP Huế cho biết, vào năm 2025, UBND TP Huế đã chính thức phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư mới cho khu vực này. Hiện Ban đang rà soát, lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.