'Tuyệt tình cốc' xứ Huế bị những hàng cọc bê tông đâm nát 03/02/2026 15:14

Đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) từ lâu đã nổi tiếng là một trong 12 đầm phá tiêu biểu của miền Trung, được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của xứ Huế bởi vẻ đẹp nên thơ dưới chân dãy Bạch Mã.

Thế nhưng, nhiều năm qua, một phần vẻ đẹp ấy bị ảnh hưởng bởi bãi chiến trường cọc bê tông cốt thép của dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô.

Đầm Lập An, nơi vẻ đẹp thơ mộng bị chia cắt bởi dải cọc bê tông xám xịt kéo dài hàng trăm mét.

Hàng trăm cọc bê tông nhô lên khỏi mặt nước như những "chiếc gai" đâm nát mặt đầm Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Những khối bê tông sau nhiều năm "phơi sương" đã bong tróc, bám đầy rêu phong.

CLIP: "Tuyệt tình cốc" xứ Huế bị đâm nát bởi những hàng cọc bê tông.

Khung nhà bê tông cốt thép dang dở, trơ trọi giữa nắng gió gây nhức mắt cho người dân và du khách.

Bãi cọc bê tông án ngữ ngay vị trí đắc địa của vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới trong một thời gian dài.

Được biết, Dự án này do Công ty cổ phần du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư với quy mô 12 ha, nhưng hiện tại chỉ là một công trường bị bỏ hoang với những bãi cọc bê tông nham nhở trên mặt đầm.

Khu vực này hiện thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP Huế.

Người dân địa phương hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản bên những bãi cọc.

Sự tương phản đối lập giữa một bên là dãy núi Bạch Mã hùng vĩ và một bên là bãi cọc bê tông nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh "Tuyệt tình cốc".

Người dân đang chờ đợi cơ quan chức năng sớm có giải pháp để trả lại vẻ đẹp nguyên sơ và an toàn cho đầm Lập An nếu không tiếp tục đầu tư.