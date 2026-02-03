'Tuyệt tình cốc' xứ Huế bị những hàng cọc bê tông đâm nát

Đô thị

'Tuyệt tình cốc' xứ Huế bị những hàng cọc bê tông đâm nát

NGUYỄN DO

(PLO)- Những bãi cọc bê tông cũ kỹ kéo dài hàng trăm mét đang làm biến dạng vẻ đẹp của "Tuyệt tình cốc" đầm Lập An nổi tiếng xứ Huế.

Đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) từ lâu đã nổi tiếng là một trong 12 đầm phá tiêu biểu của miền Trung, được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của xứ Huế bởi vẻ đẹp nên thơ dưới chân dãy Bạch Mã.

Thế nhưng, nhiều năm qua, một phần vẻ đẹp ấy bị ảnh hưởng bởi bãi chiến trường cọc bê tông cốt thép của dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô.

tuyet-tinh-coc-xu-hue-9.jpg
Đầm Lập An, nơi vẻ đẹp thơ mộng bị chia cắt bởi dải cọc bê tông xám xịt kéo dài hàng trăm mét.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-10.jpg
Hàng trăm cọc bê tông nhô lên khỏi mặt nước như những "chiếc gai" đâm nát mặt đầm Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-12.jpg
Những khối bê tông sau nhiều năm "phơi sương" đã bong tróc, bám đầy rêu phong.
CLIP: "Tuyệt tình cốc" xứ Huế bị đâm nát bởi những hàng cọc bê tông.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-4.jpg
Khung nhà bê tông cốt thép dang dở, trơ trọi giữa nắng gió gây nhức mắt cho người dân và du khách.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-5.jpg
Bãi cọc bê tông án ngữ ngay vị trí đắc địa của vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới trong một thời gian dài.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-16.jpg
Được biết, Dự án này do Công ty cổ phần du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư với quy mô 12 ha, nhưng hiện tại chỉ là một công trường bị bỏ hoang với những bãi cọc bê tông nham nhở trên mặt đầm.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-15.jpg
Khu vực này hiện thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP Huế.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-8.jpg
Người dân địa phương hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản bên những bãi cọc.
tuyet-tinh-coc-xu-hue-18.jpg
Sự tương phản đối lập giữa một bên là dãy núi Bạch Mã hùng vĩ và một bên là bãi cọc bê tông nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh "Tuyệt tình cốc".
tuyet-tinh-coc-xu-hue-17.jpg
Người dân đang chờ đợi cơ quan chức năng sớm có giải pháp để trả lại vẻ đẹp nguyên sơ và an toàn cho đầm Lập An nếu không tiếp tục đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cấp phép đầu tư từ năm 2007 cho Công ty Cổ phần Du lịch Đảo Ngọc. Với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng trên quy mô 12 ha đất và mặt nước đầm Lập An, công trình từng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho du lịch địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ giẫm chân tại chỗ, dự án đã bị thu hồi, chấm dứt hoạt động vào tháng 8-2018. Từ đó đến nay, các bãi cọc là những khung nhà bằng bê tông cốt thép vẫn được giữ nguyên đến nay.

Ban Quản lý khu Kinh tế, Công nghiệp TP Huế cho biết, vào năm 2025, UBND TP Huế đã chính thức phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư mới cho khu vực này. Hiện Ban đang rà soát, lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.

NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tuyệt tình cốc #chân mây - lăng cô #huế

Đọc thêm