Rác bủa vây khu quy hoạch Đại học Huế

Dọc theo các con đường gần trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế, khu ký túc xá ở phường An Cựu, TP Huế xuất hiện những bãi rác tự phát khổng lồ, tồn tại hàng năm trời mà không được xử lý dứt điểm.

Từ phế thải xây dựng đến rác sinh hoạt, tất cả bị đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ra dịch bệnh khiến người dân địa phương bức xúc.

Phường An Cựu tìm giải pháp xử lý điểm nóng rác thải

Theo ông Lê Thăng Long, Phó chủ tịch UBND phường An Cựu, khu vực này thuộc phạm vi quy hoạch giao cho Đại học Huế quản lý. Thời gian qua khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý.

Do khu vực này đang thực hiện dự án đền bù giải tỏa nên dân cư thưa thớt, tạo điều kiện cho một số cá nhân từ nơi khác đến đổ trộm rác thải.

"Trước đây, TP Huế đã tổ chức họp với Đại học Huế, các đơn vị liên quan để tìm phương án phối hợp. Phường cũng từng yêu cầu đơn vị công ích di dời các đống rác thải lớn nhưng chỉ được một thời gian ngắn tình trạng trên lại tái diễn"- ông Long nói.

Địa phương đã thống nhất với Đại học Huế các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Theo đó, Đại học Huế sẽ làm rào chắn, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm thường xuyên xảy ra đổ trộm rác để theo dõi. Phường sẽ phối hợp chặt chẽ, căn cứ vào hình ảnh trích xuất để xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với các trường hợp vi phạm.

Song song đó, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh phong trào "Chủ nhật xanh". Trong dịp cao điểm trước Tết, phường sẽ phối hợp với lực lượng sinh viên Đại học Huế, các đơn vị đoàn thể ra quân tổng vệ sinh tại các đường xung quanh khu vực trên để đảm bảo mỹ quan đô thị.