Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm bất cập rác thải ảnh hưởng đến người dân 13/01/2026 13:42

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sáng 13-1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, cùng tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống bản đồ nông hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) thông tin năm 2025 toàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 2.521 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, trong đó khối lượng được thu gom, xử lý đạt 2.361 tấn/ngày, tương đương 93,68%.

Theo đó, hiện tại Thanh Hóa có 16 bãi chôn lấp rác tập trung cấp huyện (trước đây) và 13 khu lò đốt rác thải. Công nghệ xử lý rác được triển khai theo 4 hình thức gồm chôn lấp, đốt, tái chế – tái sử dụng và xử lý làm phân mùn hữu cơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P. SẮC

Một số cơ sở xử lý rác đang hoạt động như Nhà máy xử lý rác Đông Nam (500 tấn/ngày); Khu xử lý chất thải Nghi Sơn giai đoạn 1 (120 tấn/ngày); Nhà máy xử lý rác Vĩnh Lộc (100 tấn/ngày) và các lò đốt tại Yên Định, Như Thanh.

Ngoài ra, nhiều dự án đang được triển khai như Nhà máy đốt rác phát điện Bỉm Sơn, Nhà máy xử lý rác Quảng Minh (Nam Sầm Sơn), Khu xử lý chất thải Nghi Sơn giai đoạn 2, Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại Sao Vàng.

Đại diện phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. SẮC

Tuy nhiên, theo Sở NN&MT công tác quản lý, xử lý rác thải vẫn còn nhiều hạn chế. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai rộng, tỷ lệ xử lý bằng chôn lấp còn cao, tồn tại nhiều bãi rác nhỏ, tự phát tại các xã, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, trong khi một số dự án xử lý rác trên địa bàn chậm tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải, đồng thời đóng cửa, dừng hoạt động các bãi chôn lấp, lò đốt không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường, trong đó có bãi rác Đông Nam (phường Đông Quang), bãi rác Trung Sơn (Sầm Sơn cũ) và bãi rác núi Voi (Bỉm Sơn cũ).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, dù công tác thu gom, xử lý rác đã đạt một số kết quả nhưng những bất cập kéo dài đang gây bức xúc trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở NN&MT đánh giá toàn diện thực trạng xử lý rác, dự báo nhu cầu trong thời gian tới, đề xuất giải pháp tổng thể và lộ trình cụ thể nhằm xử lý triệt để rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường và đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Sở NN&MT tham mưu giải pháp giải quyết dứt điểm bãi chôn lấp rác gây bức xúc cho dân. Ảnh: P. SẮC

Đối với các dự án đầu tư mới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý phải áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện môi trường; các dự án mở rộng công suất cũng phải đáp ứng tiêu chí tương tự.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Giao Sở NN&MT tham mưu giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngoài ra, hội nghị cũng cho ý kiến về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ nông hóa, bản đồ thổ nhưỡng toàn tỉnh, phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất của một số đơn vị thuộc Sở Y tế và UBND phường Sầm Sơn.