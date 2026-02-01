Nhắc nhở nẹt pô, bảo vệ khu đô thị bị đánh hội đồng trọng thương 01/02/2026 13:42

(PLO)- Chỉ vì nhắc nhở nẹt pô, một nam bảo vệ khu đô thị bị nhóm thanh thiếu niên lao xe tông thẳng rồi đánh hội đồng đến trọng thương.

Ngày 1-2, Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc truy xét nhóm thanh thiếu niên liên quan đánh bảo vệ trong khu đô thị trên địa bàn. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Video: Nhóm thanh niên tấn công bảo vệ vì nhắc nhở nẹt pô

Trước đó, tối 30-1, Khu đô thị Phúc An Villas (xã Mỹ Hạnh) xảy ra vụ việc gây bức xúc dư luận khi một nam bảo vệ tại đây bị nhóm thanh thiếu niên hành hung dã man, dẫn đến thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 30-1, 6 thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy chạy vào khu đô thị. Nhóm này liên tục nẹt pô, chạy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường nội khu, gây ồn ào và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nhóm thanh niên hành hung bảo vệ. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nam bảo vệ khu đô thị đã ra nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh thiếu niên dừng việc nẹt pô và rời khỏi khu vực để đảm bảo trật tự chung. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, nhóm này bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào nam bảo vệ rồi tiếp tục đuổi đánh.

Bị truy đuổi khoảng 10 mét, nạn nhân không may té xuống đường. Lúc này, cả 6 thanh thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp, liên tục dùng chân đạp vào vùng đầu nạn nhân, mặc cho người này van xin, kêu cứu.

Bảo vệ hiện được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Sau khi hành hung khiến nạn nhân gục tại chỗ, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã đưa nam bảo vệ đi cấp cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, gãy hai xương sườn và tổn thương phổi, phải tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.