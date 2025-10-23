Ra mắt tour du lịch về nguồn độc đáo kết nối TP.HCM - Đồng Tháp - An Giang 23/10/2025 14:35

(PLO)- TP.HCM ra mắt tour du lịch “Tự hào những dấu ấn vùng biên” đưa du khách hành trình về nguồn, khám phá các cột mốc thiêng liêng và trải nghiệm đời sống nơi biên giới Tây Nam.

Sáng 23-10, Sở Du lịch TP.HCM công bố tour du lịch lịch sử - văn hóa “Tự hào những dấu ấn vùng biên”, một sản phẩm về nguồn độc đáo kết nối TP.HCM - Đồng Tháp - An Giang.

Theo đó, tour du lịch 3 ngày 2 đêm được thiết kế như một chuyến hành hương tri ân và hành trình trải nghiệm thực tế, đưa du khách đến thăm những cột mốc quốc gia thiêng liêng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, từ Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) đến Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang).

Không chỉ dừng lại ở việc khám phá cảnh quan, du khách còn có cơ hội giao lưu với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lắng nghe những câu chuyện giản dị nhưng đầy tự hào về công tác gìn giữ biên cương, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại lễ công bố.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết, tour Tự hào những dấu ấn vùng biên là kết quả của sự chung tay giữa ngành du lịch TP.HCM và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Chúng tôi mong muốn không chỉ mang lại một sản phẩm du lịch hấp dẫn mà còn là hành trình tri ân, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Hành trình này góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch về nguồn, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng giữa TP.HCM - Đồng Tháp - An Giang, tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch khu vực trong bối cảnh mới”- bà Thảo nói.

Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và nhà nghiên cứu du lịch cùng tham gia tour để trải nghiệm thực tế và đánh giá chất lượng sản phẩm mới.

Theo đó, tại Đồng Tháp, du khách sẽ dừng chân tham quan và tìm hiểu tại các địa điểm như cột mốc 232 tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà; cột mốc 235 tại Cửa khẩu Mộc Rá và cột mốc 240 tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Tại An Giang, hành trình tiếp tục với các điểm đến tiêu biểu như cột mốc 275 tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; cột mốc 301 tại Cửa khẩu quốc gia Giang Thành; Đền thờ Anh hùng liệt sĩ và lực lượng Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C; cột mốc 313 - 314 tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên…

Cột mốc 232 tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp).

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thời gian tới Sở sẽ phối hợp cùng các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và hiệp hội ngành nghề quảng bá sâu rộng tour “Dấu ấn vùng biên” đến học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và kiều bào. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sẽ được giới thiệu trong chuỗi hoạt động du lịch “Về nguồn - Hướng về Tổ quốc” năm 2025 của TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.