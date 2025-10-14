TP.HCM phát triển du lịch biển theo mô hình sông - biển - đô thị 14/10/2025 15:53

(PLO)- Theo chuyên gia, TP.HCM có thể hướng tới phát triển du lịch biển theo mô hình “sông - biển - đô thị” kết nối bản sắc ven sông, sức sống đô thị và không gian biển đảo.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, du lịch biển được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Nhằm làm rõ hơn những tiềm năng, thách thức và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS Daisy Kanagasapapathy, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam.

Chiến lược du lịch “sông - biển - đô thị”

TS Daisy Kanagasapapathy

- Phóng viên: Bà đánh giá ra sao về tiềm năng phát triển du lịch đường biển của TP.HCM trong giai đoạn mới?

+ TS Daisy Kanagasapapathy: Việc sáp nhập tạo ra cơ hội then chốt để TP.HCM tái định hình du lịch biển theo hướng chiến lược và tích hợp hơn. Với một đầu mối duy nhất phụ trách quy hoạch, hạ tầng, phát triển sản phẩm và xúc tiến, thành phố có thể xây dựng chiến lược du lịch “sông - biển - đô thị” thống nhất.

TP.HCM có thể không sở hữu những bãi biển dài như Đà Nẵng hay Nha Trang, nhưng lại có lợi thế cạnh tranh riêng, đó là sự kết hợp giữa bờ sông mang giá trị lịch sử và khả năng tiếp cận du thuyền và sức sống đô thị. Bằng cách kết nối những yếu tố này, thành phố có thể tạo ra trải nghiệm biển vượt khỏi khuôn mẫu “nắng và biển” truyền thống, hướng đến phân khúc du khách cao cấp.

Tận dụng lợi thế mạng lưới sông ngòi, đặc biệt là sông Sài Gòn, TP.HCM đã triển khai nhiều loại hình du lịch đường sông hấp dẫn. Ảnh: Thuận Văn.

Tiềm năng của TP nằm ở việc phát triển các sản phẩm du lịch đa tầng như du ngoạn sông, giải trí ven sông, hoạt động đêm, du thuyền - bến du thuyền, du lịch sinh thái và các tour mở rộng từ tàu biển vào trung tâm. Cơ cấu quản lý thống nhất cũng giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt đầu tư, đồng bộ hạ tầng với nhu cầu du lịch, và đảm bảo các lĩnh vực như giao thông, quy hoạch, tiếp thị cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Nếu tận dụng tốt cơ hội trong việc điều phối quy hoạch, thu hút đầu tư tư nhân và thiết kế trải nghiệm biển đặc trưng TP.HCM có thể đưa du lịch biển trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành du lịch trong thập kỷ tới.

Đặc khu Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ và quý hiếm bậc nhất Việt Nam. Ảnh: Mạnh Cường.

- Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bến Bạch Đằng và khu vực Cần Giờ, Côn Đảo giữ vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển du lịch biển của TP.HCM?

+ Mỗi địa điểm đều có vai trò riêng nhưng bổ trợ lẫn nhau trong hệ sinh thái du lịch biển của TP.HCM, tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ trải nghiệm đô thị ven sông đến du lịch thiên nhiên và đảo xa.

Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội là cửa ngõ quốc tế, có tiềm năng trở thành cảng đón tàu khách hiện đại và khu đô thị ven sông đa chức năng, phục vụ cả du khách quốc tế lẫn nội địa. Nếu được quy hoạch theo mô hình của Singapore hay Hong Kong, khu vực này có thể tích hợp hải quan, không gian văn hóa, ẩm thực, mua sắm và sự kiện.

Bến Bạch Đằng được định vị là “phòng khách ven sông” của thành phố nơi người dân và du khách tương tác với mặt nước qua các chuyến du ngoạn, chợ nổi, giải trí đêm, biểu diễn văn hóa và lễ hội. Đây sẽ là không gian sôi động ngày, đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu du khách.

Cần Giờ là trụ cột du lịch sinh thái biển, giúp TP.HCM định vị là điểm đến bền vững, phù hợp cho du lịch rừng ngập mặn, du lịch cộng đồng, khám phá động vật hoang dã và nghỉ dưỡng sinh thái tác động thấp.

Côn Đảo, ngược lại, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp di sản, thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe, khuyến khích thời gian lưu trú dài và chi tiêu cao.

Kết hợp lại, bốn khu vực này giúp TP.HCM đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, phân tán dòng khách và xây dựng chiến lược điểm đến đa tầng, có giá trị cao.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á. Ảnh: Thuận Văn.

Xây dựng thương hiệu du lịch biển

- Đâu là giải pháp để phát triển du lịch đường biển không chỉ thu hút lượng khách, mà còn nâng cao giá trị lưu trú, chi tiêu và đóng góp kinh tế cho thành phố thưa bà?

+ Chìa khóa là chuyển trọng tâm từ các hoạt động ngắn hạn sang trải nghiệm tích hợp, có giá trị cao, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới sản phẩm, nâng cấp hạ tầng, phân khúc thị trường và quản lý bền vững.

Thứ nhất, phát triển các hành trình biển theo chủ đề và kéo dài nhiều ngày, chẳng hạn tuyến du ngoạn sông, biển, tour sinh thái từ trung tâm đến Cần Giờ, hay tuyến trung tâm đến Côn Đảo kết hợp văn hóa, nghỉ dưỡng và thiên nhiên.

Thứ hai, kích hoạt kinh tế đêm dọc bờ sông thông qua các hoạt động như du ngoạn đêm, ăn tối trên sông, biểu diễn văn hóa, sự kiện ven sông… biến nơi đây thành vùng du lịch hấp dẫn không cần mở rộng đất đai.

Phát triển kinh tế đêm với các hoạt động du ngoạn trên sông Sài Gòn. Ảnh: TT.

Thứ ba, cải thiện kết nối giao thông và khả năng tiếp cận điểm đến. Việc phát triển taxi nước, bến du thuyền, và kết nối mượt mà giữa cảng, khách sạn, điểm tham quan và metro sẽ giúp du lịch biển dễ tiếp cận hơn với khách MICE và khách cao cấp.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP). TP cần ban hành khung quy hoạch rõ ràng, cơ chế khuyến khích đầu tư, trong khi khu vực tư nhân mang đến vốn và sự sáng tạo trong phát triển bến du thuyền, khu nghỉ dưỡng, sản phẩm tour.

Cuối cùng, tính bền vững và sự tham gia của cộng đồng phải được đặt ở trung tâm. Ngoài chỉ số lượt khách, cần theo dõi thời gian lưu trú, chi tiêu sau 18 giờ, tỷ lệ quay lại, tỷ lệ chuyển đổi khách tàu thành khách tham quan và cả phát thải CO₂/ngày/người.

Du lịch biển chỉ mang lại giá trị kinh tế lâu dài khi tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và sinh kế cộng đồng được bảo vệ.

- Theo bà, TP.HCM nên định vị thương hiệu du lịch đường biển theo hướng nào?

+ “Hiện đại, xanh và văn hóa” chính là ba trụ cột để hình thành thương hiệu du lịch biển đặc trưng của TP.HCM. Không giống những điểm đến biển thuần túy, TP.HCM có vị thế độc đáo của một đô thị sông, biển năng động, nơi cuộc sống đô thị, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa giao thoa. Bản sắc đa lớp này sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được truyền thông hiệu quả.

Ở khía cạnh hiện đại, thành phố có thể làm nổi bật đường chân trời ven sông sôi động, hạ tầng cảng tàu biển, bến du thuyền, kinh tế đêm và du lịch thông minh, hấp dẫn du khách quốc tế ưa chuộng sự tinh tế và năng động.

Ở khía cạnh xanh, TP cần thể hiện cam kết phát triển bền vững: Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển UNESCO, phương tiện thủy phát thải thấp, bảo tồn rừng ngập mặn và chứng chỉ du lịch xanh.

Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển UNESCO, trụ cột cho chiến lược du lịch biển bền vững của TP.HCM. Ảnh: TT.

Còn ở khía cạnh văn hóa, thành phố sở hữu bản sắc ven sông độc đáo, được hình thành qua thương mại, di cư, ẩm thực và đời sống gắn liền với mặt nước. Việc tôn vinh văn hóa nổi, di sản ven sông, nghề thủ công và câu chuyện địa phương sẽ giúp TP.HCM khác biệt rõ nét.

Thông điệp thương hiệu hấp dẫn nhất chính là sự kết hợp của các yếu tố đó: “TP.HCM – nơi mặt nước hiện đại gặp rừng ngập mặn xanh và văn hóa sống ven sông”. Khi truyền thông được gắn với hành động thực tế, TP.HCM có thể xây dựng thương hiệu du lịch biển đặc trưng vừa cạnh tranh, vừa hướng tới tương lai.

- Xin cảm ơn bà.