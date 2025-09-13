Du lịch TP.HCM sau 5 năm liên kết vùng: Nhiều kết quả tích cực 13/09/2025 16:00

(PLO)- Du lịch TP.HCM sau 5 năm liên kết vùng ghi dấu bằng nhiều lợi ích thiết thực, từ mở rộng không gian sản phẩm đến nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Liên kết vùng được xem là “chìa khóa vàng” để gia tăng sức hút và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Sau gần 5 năm chủ động ký kết hợp tác với 6 vùng trọng điểm TP.HCM đã mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngành du lịch.

Nhiều sản phẩm du lịch hút khách quốc tế

TP.HCM với vai trò là cửa ngõ giao lưu quốc tế hàng đầu cả nước luôn giữ vị trí quan trọng trong phát triển du lịch quốc gia. Sở Du lịch TP.HCM cho biết, từ năm 2020, TP.HCM đã chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với 6 vùng trọng điểm trên cả nước.

Những nỗ lực liên kết này không chỉ tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng địa phương mà còn góp phần khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Trong liên kết với vùng Đông Bắc, các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM đã tích cực khai thác những tour đặc sắc như “Hà Nội - Sa Pa - Ninh Bình - Hạ Long”, “Khám phá Đông Bắc - Nét đẹp miền sơn cước”... Đặc biệt, sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc và TP.HCM tại Luông-pha-băng (Lào) năm 2023 khẳng định sự lớn mạnh và vươn tầm quốc tế của cụm liên kết này.

Song song đó, giai đoạn 2021-2025, khoảng 30 lớp tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước cho hơn 6.000 lượt học viên đã được tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng những không gian chung quảng bá giới thiệu sản phẩm, điểm đến. Ảnh: TT.

Ở vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM cùng Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng bốn tour khép kín, đồng thời hình thành những sản phẩm đặc trưng như “Hương sắc Tây Ninh”, “Tình đất đỏ miền Đông” hay “Thiên nhiên xanh mát - Sắc biển hòa ca”. Chương trình famtrip “Một cung đường - Ba điểm đến” và sáng kiến “Liên kết không gian văn hóa - du lịch” đã giúp các tỉnh trong vùng kết nối chặt chẽ hơn, hình thành những sản phẩm đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sự hợp tác tập trung vào việc công bố ba trục tuyến liên kết: “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình” và “Sắc màu vùng biên”.

Bộ nhận diện thương hiệu du lịch vùng với slogan “Sống động Phương Nam”. Nhiều sự kiện quy mô như Ngày hội Chuyển đổi số du lịch, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến đầu tư đã ghi nhận hàng chục dự án mới, trong đó riêng Vĩnh Long có 15 dự án với tổng vốn hơn 5.500 tỉ đồng, còn Bến Tre công bố tới 23 dự án trọng điểm.

Hình thành cơ chế điều phối thường trực

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, Sở Du lịch TP.HCM cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình liên kết vùng. Ở nhiều địa phương, công tác tổ chức triển khai chưa đồng đều, nhiều hoạt động vẫn dừng lại ở quy mô địa phương, thiếu sự phối hợp nên hiệu quả lan tỏa chưa cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch chưa được triển khai đồng bộ, số lượng và chất lượng chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác kêu gọi đầu tư vào hạ tầng và sản phẩm du lịch chưa có đột phá, còn dàn trải, thiếu những dự án trọng điểm mang tính chiến lược. Đặc biệt, đến nay các vùng liên kết vẫn chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh, có sức cạnh tranh và tạo dấu ấn riêng trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành khảo sát điểm Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: TT.

Từ thực trạng này, ngành du lịch cho rằng cần thiết phải sớm hình thành cơ chế điều phối thường trực có chức năng tham mưu, theo dõi và tổng hợp để bảo đảm sự thống nhất, liên tục, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc gián đoạn trong triển khai. Cùng với đó, vai trò của địa phương chủ trì cần được xác định rõ trong từng chương trình hợp tác, thay vì cơ chế luân phiên cụm trưởng vốn phân tán và thiếu ổn định.

Trong giai đoạn tới, các hoạt động liên kết cần được triển khai theo hướng đồng bộ và gắn kết, từ phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực cho đến thu hút đầu tư. Việc xây dựng thương hiệu du lịch vùng phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, vừa dựa trên lợi thế đặc thù của từng địa phương, vừa thống nhất thông điệp chung để tạo hình ảnh nhận diện rõ ràng, có sức cạnh tranh.

Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và kết nối sản phẩm, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và người dân địa phương sẽ là chìa khóa để liên kết vùng phát huy hiệu quả bền vững.

Địa phương còn đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng. Ảnh: TT.