Liên kết liên ngành tạo chuỗi giá trị du lịch xanh 05/09/2025 20:26

(PLO)- Theo các chuyên gia, liên kết chặt chẽ giữa các ngành vận tải, lưu trú, năng lượng và lữ hành đang được xem là chìa khóa hình thành chuỗi giá trị du lịch xanh.

Chiều 5-9, Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM, cho biết du lịch là ngành kinh tế đầy hứa hẹn nhưng cũng tiềm ẩn thách thức môi trường khi chiếm khoảng 8–9% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu (theo Wikipedia và Statista).

Bà Hà dẫn dự báo cho thấy ngành có thể giảm đến 40% khí thải nếu áp dụng các giải pháp bền vững, trong đó việc sử dụng năng lượng hiệu quả là yếu tố then chốt.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM phát biểu tại tọa đàm.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và Xúc tiến Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia, nhấn mạnh: Tọa đàm đã đi thẳng vào một vấn đề cụ thể trong tổng thể câu chuyện chuyển đổi xanh của ngành du lịch. Năng lượng sạch giữ vai trò then chốt trong phát triển du lịch xanh, đặc biệt trong một ngành dịch vụ tổng hợp như du lịch.

Chia sẻ từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Công ty Vietravel, cho biết đơn vị đang hợp tác với các hãng xe điện và đề xuất mô hình “tour ít di chuyển xa - nhiều trải nghiệm địa phương” nhằm giảm phát thải.

Thực tế, nhiều resort đã tiên phong sử dụng điện mặt trời, tái chế nước thải, thay thế nhựa bằng tre, nứa… tạo nên giá trị trải nghiệm độc đáo, như tour “Đêm giao lưu tắt điện - thắp nến” ở Hội An hay hoạt động “chèo SUP bằng năng lượng xanh”.

Để tăng tính minh bạch, các cơ sở lưu trú có thể công bố tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, gắn nhãn “Green Energy Friendly” để du khách dễ lựa chọn. Bên cạnh đó, địa phương có thể xây dựng bản đồ điểm đến xanh, khuyến khích xe điện, homestay dùng năng lượng mặt trời. Đồng thời thúc đẩy liên kết liên ngành giữa vận tải, lưu trú, năng lượng, lữ hành để hình thành chuỗi giá trị du lịch sạch.

Tọa đàm với chủ đề “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2025.

Bổ sung góc nhìn từ dòng du lịch đường sông, ông Đặng Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Focus Travel Group, cho rằng năng lượng xanh đang trở thành giải pháp then chốt cho các sản phẩm du lịch bền vững. Việc sử dụng năng lượng tái tạo không chỉ giảm thiểu phát thải carbon và tiết kiệm tài nguyên mà còn nâng cao uy tín thương hiệu.

Ông Trung cho biết: Du khách quốc tế hiện rất quan tâm đến yếu tố bền vững và sẵn sàng chi trả cao hơn để trải nghiệm sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường – từ năng lượng sạch, giảm rác thải nhựa đến các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Để thực hiện chiến lược xanh, đơn vị đang đóng mới hai tàu du lịch trên sông Mekong trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời và xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nghiên cứu tàu trung chuyển và tàu tuyến ngắn bằng điện, giảm ô nhiễm không khí, nước và tiếng ồn, mang lại trải nghiệm văn minh, độc đáo trên sông Mekong mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa địa phương.

Về truyền thông, bà Uyên nhấn mạnh: Năng lượng sạch cần trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, thay vì chỉ là hạng mục chi phí. Một thông điệp như “Một đêm nghỉ dưỡng bằng 10kg CO₂ được tiết kiệm” sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.