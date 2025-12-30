Du lịch TP.HCM: Hướng tới mục tiêu 330.000 tỉ đồng năm 2026 30/12/2025 17:56

(PLO)- TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu du lịch cả nước, đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với doanh thu kỳ vọng đạt 330.000 tỉ đồng.

Chiều 30-12, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đặt mục tiêu 330.000 tỉ đồng năm 2026

Thống kê từ Sở Du lịch, năm 2025 ngành du lịch TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Lượng khách quốc tế ước đạt khoảng 8,5 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 45 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 278.000 tỉ đồng.

Năm 2025, TP.HCM đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Thu Trinh.

Ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đạt khoảng 50 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỉ đồng. Theo đó, TP.HCM sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Công tác truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh, hướng đến giới thiệu sản phẩm đặc trưng, mở rộng tiếp cận các thị trường mới, đặc biệt là châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo cho biết năm 2025 địa phương ước đón khoảng 112.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 2.900 tỉ đồng, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn mới, Côn Đảo đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, quản lý phát triển được gắn chặt với quy hoạch, lấy bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên làm nền tảng.

"Địa phương chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và kỹ năng nghề, ứng dụng số cho lao động du lịch; tăng trách nhiệm giám sát của chính quyền cơ sở; phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch xanh, bền vững; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ quan chuyên ngành nhằm tạo sức mạnh tổng hợp", ông Mạnh nói.

Ngành du lịch đặt mục tiêu thu 330.000 tỉ đồng trong năm 2026. Ảnh: Thu Trinh.

TP.HCM tiếp tục dẫn dắt du lịch cả nước

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết TP.HCM đang bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn. Vai trò trung tâm vùng và cửa ngõ quốc tế ngày càng rõ nét, năng lực kết nối liên vùng và quốc tế được mở rộng về hạ tầng, thị trường và không gian phát triển.

"Đây là cơ hội rất lớn để TP tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch đô thị, du lịch MICE, du lịch sự kiện, du lịch văn hóa và các sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao", ông Khánh nói.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Trinh.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, cơ hội càng lớn thì yêu cầu đặt ra càng cao. Không gian phát triển mới đòi hỏi ngành du lịch TP phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức quản lý. Chuyển từ "làm nhiều" sang "làm tinh", từ mở rộng nhanh sang phát triển bền vững, từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh.

Cục trưởng Cục Du lịch đề xuất TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu. Du lịch TP không chỉ tăng trưởng cho riêng mình mà cần phát huy vai trò trung tâm kết nối, lan tỏa, dẫn dắt liên kết vùng. TP.HCM chuyển mạnh sang phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy nhanh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Ngoài ra, TP.HCM triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực du lịch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng TP.HCM trong công tác xây dựng chính sách, định hướng phát triển, xúc tiến quảng bá, liên kết vùng và quốc tế", ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau hợp nhất, TP đứng trước cơ hội hình thành "siêu vùng du lịch" với hệ sinh thái đa dạng. Các loại hình bao gồm đô thị, biển đảo, rừng ngập mặn đến sông nước và nông nghiệp công nghệ cao. TP.HCM hướng tới xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn tầm quốc tế, trở thành trung tâm du lịch thông minh và là điểm đến của các sự kiện lớn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Trinh.

Để đạt mục tiêu đó, ông Dũng đề nghị ngành du lịch tập trung khắc phục các hạn chế đã chỉ ra. Ngành cần hoàn thiện đề án du lịch thông minh phù hợp không gian mới và triển khai hiệu quả Nghị quyết 62 của HĐND TP.HCM. Đồng thời, TP cần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tăng cường liên kết vùng nhằm bảo đảm TP.HCM luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.