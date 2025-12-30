Chi hàng triệu đồng, khách vẫn khó tìm chỗ ngắm pháo hoa đẹp tại TP.HCM 30/12/2025 14:27

Không khí đón năm mới 2026 tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao trào. Các điểm ăn uống, giải trí có tầm nhìn pháo hoa đẹp từ sông Sài Gòn đến các không gian trên cao đồng loạt kín chỗ từ rất sớm trong đêm 31-12.

“Cháy chỗ” điểm ngắm pháo hoa đẹp

Du thuyền 5 sao Elite Of Saigon thông báo đã ngừng nhận đặt bàn cho ngày 31-12-2025. Đơn vị này lưu ý khách hàng không đặt chỗ qua các trang giả mạo và nên kiểm tra thông tin chính thức.

Đại diện Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, cho biết hai nhà hàng nổi Indochina Queen và Nữ Hoàng Đông Dương với tổng sức chứa khoảng 800 khách đã không còn chỗ trống cho đêm giao thừa Dương lịch. Trước nhu cầu tăng nhanh, doanh nghiệp buộc phải ngừng nhận đặt bàn từ hơn một tuần trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo ông Lâm, tốc độ lấp đầy năm nay cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch và ẩm thực trên sông.

Cùng với sự xuất hiện của nhiều nhà hàng nổi mới, các đơn vị kinh doanh chủ động điều chỉnh chính sách giá linh hoạt. Đa số chỉ áp dụng phụ thu nhẹ với khách lẻ, trong khi khách đoàn hoặc đặt sớm gần như giữ nguyên mức giá.

Các nhà hàng, du thuyền trên sông Sài Gòn kín chỗ trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Thu Trinh.

Ở khu vực ven sông Sài Gòn, du thuyền ROS - Yacht Club cũng ghi nhận toàn bộ bàn có vị trí đẹp, đặc biệt là khu vực sát sông đã được đặt sớm. Khách hàng chủ yếu là các cặp đôi và nhóm bạn trẻ, lựa chọn buffet với mức giá từ 700.000 đồng/người.

Xu hướng “cháy chỗ” cũng diễn ra tại nhà hàng nổi Elisa, nơi khoảng 350 suất phục vụ cho đêm 31-12 đã được đặt kín. Chương trình du ngoạn kết hợp ẩm thực và ngắm pháo hoa kéo dài từ 21 giờ 30 đến 0 giờ 30. Với mức giá trên 2,5 triệu đồng mỗi khách, vé đã hết từ khoảng hai tuần trước.

Chị Thanh Huyền (ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ chị phải liên hệ 4-5 nơi mới tìm được bàn cho nhóm bạn sáu người. “Năm nay gia đình tôi chọn xem pháo hoa trên tàu thay vì chen chúc ở phố đi bộ. Dù mức giá có cao hơn ngày thường nhưng chúng tôi chấp nhận để có không gian thoải mái, không phải chen lấn”, chị Huyền cho biết.

Anh Mark, một du khách từ Australia cũng bày tỏ sự bất ngờ trước không khí nhộn nhịp tại TP.HCM. Anh cho biết mình đã may mắn đặt được chỗ tại một rooftop bar ở trung tâm từ đầu tháng 12. Theo anh, trải nghiệm ngắm pháo hoa từ trên cao giữa lòng đô thị năng động như TP.HCM là điều rất đáng thử khi đến Việt Nam dịp này.

Không chỉ không gian mặt nước, nhiều nhà hàng trên cao và rooftop bar tại các khách sạn trung tâm như Grand Saigon, Rex Saigon hay Majestic Saigon cũng khan hiếm chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp. Tình trạng này diễn ra bất chấp giá dịch vụ tăng từ 5% đến 15%. Một số đơn vị tạo sức hút bằng cách kết hợp tiệc buffet, ưu đãi theo nhóm và đầu tư các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm giao thừa.

Tiềm năng lớn kinh tế đêm

Tình trạng khan hiếm chỗ ngắm pháo hoa không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi, giải trí tăng cao mà còn cho thấy sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của người dân, du khách. Thay vì tập trung tại các không gian công cộng, nhiều khách sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy trải nghiệm riêng tư, dịch vụ trọn gói.

Ở góc độ ngành du lịch, ông Phan Đình Huê, chuyên gia du lịch nhận định sự sôi động của các nhà hàng nổi, rooftop bar và không gian ven sông cho thấy tiềm năng lớn của kinh tế đêm tại TP.HCM.

“Các sản phẩm kết hợp ẩm thực, âm nhạc, trình diễn và ngắm cảnh đang dần trở thành mũi nhọn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, đặc biệt là nhóm khách trẻ, khách quốc tế và phân khúc có thu nhập khá”, ông Huê chia sẻ.

Nhiều du khách ưu tiên lựa chọn trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn trong đêm giao thừa Dương lịch 2026. Ảnh: Thu Trinh.



Theo Sở Du lịch TP.HCM, không gian sông nước, lợi thế tự nhiên đặc trưng của TP đang được khai thác bài bản hơn thông qua các sản phẩm du lịch đường thủy chất lượng cao. Việc nhiều nhà hàng nổi kín chỗ từ sớm là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp, mở ra dư địa phát triển các mô hình dịch vụ ban đêm gắn với cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng cho rằng sức hút của các trải nghiệm đón năm mới trên sông và trên cao đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý giá và bảo đảm an toàn. Khi nhu cầu tiếp tục tăng, bài toán cân bằng giữa khai thác kinh tế và giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh sẽ là yếu tố then chốt để TP.HCM khẳng định vị thế trung tâm lễ hội.