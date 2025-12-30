Điểm check-in rực rỡ đêm giao thừa 2026 tại tháp Saigon Marina IFC 30/12/2025 14:23

(PLO)- Từ tối 29-12-2025 đến 9-1-2026, tháp Saigon Marina IFC rực sáng biểu tượng hai nước, đánh dấu mốc son quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh và hợp tác TP.HCM - Liverpool.

Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM phối hợp Tập đoàn Sovico thông báo chương trình chiếu ánh sáng tại tòa tháp Saigon Marina IFC.

Theo đó, từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày 29-12-2025 đến 9-1-2026, tòa tháp được phủ những gam màu rực rỡ cùng quốc kỳ và hình ảnh biểu tượng hai quốc gia. Màn trình diễn này sẽ là điểm nhấn trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới 2026.

Tòa tháp Saigon Marina IFC trình chiếu ánh sáng biểu tượng hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh và hợp tác TP.HCM - Liverpool. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM

Hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu giai đoạn hợp tác thực chất sau chuyến thăm Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại đây, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất.

Việc thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh khẳng định cam kết hợp tác sâu rộng trên nhiều trụ cột then chốt: thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ... Ngoài ra, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Song hành với cấp Nhà nước, hợp tác địa phương cũng ghi nhận bước tiến lớn. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, TP.HCM và TP Liverpool đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về y tế, giáo dục và khoa học công nghệ.

Ngay sau lễ ký, ban lãnh đạo Khu vực Thành phố Liverpool quyết định cử hai phái đoàn chuyên trách sang Việt Nam làm việc. Đơn vị này cũng ấn định tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa vào cuối tháng 1-2026.