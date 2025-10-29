Bộ Quốc phòng sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang Việt Nam học 29/10/2025 15:25

Chiều 28-10 (giờ địa phương), tại doanh trại Wellington, thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vernon Coaker.

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vernon Coaker.

Tại buổi gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh trong hơn 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, quan hệ giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại tướng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam trong phát triển quan hệ với Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Vương quốc Anh thời gian qua đã được triển khai theo đúng định hướng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017 và các thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Hợp tác giữa hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, an ninh – an toàn hàng hải, công nghiệp quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, hải quân, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc; duy trì và mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu quốc phòng.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vernon Coaker.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tại Học viện Khoa học quân sự và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Ông cũng cho biết, trong năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, mong muốn Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục ủng hộ, cử đoàn quan chức và doanh nghiệp quốc phòng tham dự sự kiện này.