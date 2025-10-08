Đại tướng Phan Văn Giang tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cho ê-kíp phim 'Mưa đỏ' 08/10/2025 11:00

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành nhiều lời khen cho Điện ảnh Quân đội Nhân dân và trao tặng bằng khen cho ê-kíp phim Mưa đỏ.

Chiều tối 7-10, Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim Mưa đỏ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xúc động nhắc lại những ký ức đau thương của chiến tranh qua lời kể của các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa của bộ phim Mưa đỏ, chuyển thể từ tác phẩm của Đại tá, nhà văn Chu Lai, là công trình nghệ thuật được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim không chỉ tái hiện chân thực cuộc chiến ác liệt mà còn lay động người xem bằng những chi tiết nhân văn về tình đồng đội, tình quân dân, tình yêu và sự hy sinh.

Với doanh thu hơn 713 tỉ đồng, hơn 8,3 triệu lượt xem và phản hồi sâu sắc từ cả cựu chiến binh lẫn thế hệ trẻ, phim Mưa đỏ đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ và giá trị bền vững của nghệ thuật cách mạng, đặc biệt qua hình tượng Bộ đội Cụ Hồ – biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng thời đại Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng khẳng định khi nghệ thuật gắn với lịch sử và được đầu tư đúng hướng, sẽ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, truyền cảm hứng yêu nước cho mọi tầng lớp, nhất là thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Điện ảnh Quân đội Nhân dân cùng các cơ quan văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội phát huy thành quả đạt được, nghiên cứu, sáng tác thêm nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng, đồng thời đưa phim Mưa đỏ vào hệ thống giáo dục, chiếu rộng rãi trong quân đội, đến nhân dân và bạn bè quốc tế, nhằm lan tỏa sâu sắc hơn giá trị của bộ phim.

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ. Ảnh: ĐPCC

Đại diện ê-kíp, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ phim Mưa đỏ đóng máy sau 81 ngày cả ê kíp dầm mình trong mưa lạnh với những đại cảnh chiến tranh khốc liệt và gian khổ.

"Con số 81 lịch sử, con số 81 ngày đêm tận hiến trọn vẹn với cảm xúc, lý tưởng và lòng biết ơn cùng Mưa đỏ sẽ mãi mãi là kỷ niệm và là dấu ấn làm nghề mà chúng tôi" - đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Đạo diễn cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi phim đã trở thành hiện tượng văn hóa chưa từng có của điện ảnh Việt Nam, lập thành tích là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu tới thời điểm hiện tại của năm 2025.

Theo đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội coi phim Mưa đỏ như một hành trình và hành trình này không có điểm kết thúc. Đây sẽ là điểm khởi đầu để đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các diễn viên "Mưa đỏ" nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng bằng khen cho các diễn viên trong phim. Ảnh: ĐPCC

Tại Hội nghị, các diễn viên tham gia phim Mưa đỏ đã có những chia sẻ xúc động về hành trình hóa thân vào các nhân vật trong phim.

Diễn viên Phương Nam (thủ vai tiểu đội trưởng Tạ) cho biết khi nhận kịch bản, anh đã nghĩ ngay đến ông nội mình, một liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh.

Với anh, việc hóa thân vào vai Tạ chính là một lời tri ân gửi đến ông và các anh hùng liệt sĩ. Nam diễn viên đã vô cùng xúc động và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, thậm chí gọi vang "Anh Tạ! Anh Tạ!" trong những buổi diễu binh, diễu hành của Đại lễ A80. Nam diễn viên mong rằng, qua hình tượng anh Tạ, khán giả trẻ hôm nay sẽ hiểu hơn về sự hy sinh và trân trọng nền độc lập.

Diễn viên Phương Nam cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục cống hiến cho đề tài cách mạng, hóa thân thành những nhân vật người lính để góp phần làm cho lịch sử và những câu chuyện hào hùng của dân tộc không bị lãng quên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh cùng diễn viên Phương Nam (thứ 4 từ trái sang) và các diễn viên trong phim "Mưa đỏ".