Giải thưởng Tinh hoa Việt: Phim 'Mưa đỏ', 'Địa đạo' sẽ có cơ hội tranh giải? 05/10/2025 06:57

(PLO)- Giải thưởng "Tinh hoa Việt" được tổ chức nhằm tôn vinh và thể hiện sự trân quý đối với những con người, tác phẩm và giá trị đã đóng góp cho văn hóa - nghệ thuật và đời sống xã hội.

Giải thưởng Tinh hoa Việt là giải thưởng quy mô quốc gia do báo Đại Đoàn Kết, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Ngày 4-10, sự kiện phát động giải thưởng được tổ chức tại TP.HCM.

Ban giám khảo thưởng Tinh hoa Việt

Tôn vinh tinh hoa của các lĩnh vực nghệ thuật

Theo ông Nguyễn Phan Giang, người đồng hành cùng chương trình nhấn mạnh Giải thưởng Tinh Hoa Việt ra đời trước hết là để tôn vinh và thể hiện sự trân quý đối với những con người, tác phẩm và giá trị đã đóng góp cho văn hóa - nghệ thuật và đời sống xã hội.

TS Lê Kiên Thành (giữa) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn ( thứ 2 từ trái sang) là 2 trong 16 đại sứ giải thưởng

Theo đó, các đối tượng được vinh danh cần thể hiện rõ vai trò tiên phong, tính định hướng, hoặc năng lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Giải thưởng Tinh hoa Việt gồm 3 hạng mục giải thưởng lớn: âm nhạc, nghệ thuật đa lĩnh vực và cống hiến.

Trong đó, hạng mục A- Tinh hoa âm nhạc với nhiều giải thưởng đề cao tính bản sắc dân tộc như bài hát của năm, album của năm, MV của năm. Những giải này đều yêu cầu sử dụng ca từ tiếng Việt.

Chủ đề gắn liền văn hoá lịch sử, đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam. Tác phẩm có sử dụng nhạc cụ truyền thống, giai điệu dân gian…; lan toả bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Giải nhạc sĩ của năm cũng tính đến các yếu tố như: nội dung, ngôn ngữ, tinh thần nghệ thuật, sử dụng các yếu tố văn hoá Việt Nam… Hạng mục âm nhạc còn có nhà sản xuất, ca sĩ và chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục B bao gồm các tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực: Tinh hoa văn học, Tinh hoa mỹ thuật, Tinh hoa điện ảnh, Tinh hoa sân khấu, Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật, Tinh hoa sáng tạo, Lan tỏa văn hóa Việt.

Hạng mục C là hạng mục đặc biệt - giải Tinh hoa cống hiến, dành cho cá nhân đóng góp lâu dài, có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Giải được xét từ tổng thể quá trình hoạt động của cá nhân đó.

Thời gian xét giải Tinh hoa Việt là các sản phẩm từ ngày 15-11-2024 đến hết ngày 15-11-2025.

Nói về giải thưởng Tinh hoa Việt, nhà sản xuất âm nhạc Tùng Cedrus (DTAP) cho rằng đây là giải thưởng để cho nhóm có thêm động lực trên con đường nghiên cứu làm về văn hoá nghệ thuật dân gian.

NSX Trí Viễn và NSX âm nhạc Tùng Cedrus (DTAP)

NSX Nguyễn Trí Viễn bày tỏ niềm vui khi lĩnh vực điện ảnh góp mặt trong giải thưởng Tinh hoa Việt. "Năm 2025 là mốc son rất đặc biệt của đất nước, các phim Địa đạo và Mưa đỏ cũng góp mặt và may mắn được khán giả yêu thương. Hai phim mang lại làn sóng mới, truyền tải tinh thần yêu nước, dân tộc mới mẻ" – NSX Nguyễn Trí Viễn chia sẻ.

Diễn viên Bảo Định (phim Tử chiến trên không) cũng cho rằng giải thưởng Tinh hoa Việt mở rộng trong giai đoạn này là phù hợp không chỉ nhìn nhận thành tựu đóng góp của điện ảnh mà còn tạo cơ hội cho những diễn viên trẻ như mình.

Truyền cảm hứng nhưng lắm thử thách

Hội đồng giám khảo gồm: Nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, báo Nguyễn Đăng Khang - Phó tổng biên tập Báo Đại đoàn kết, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, NSƯT - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Huy Tuấn.

Ngoài ra giải thưởng còn có hội đồng báo chí. Ở 3 hạng mục có cách tính điểm khác biệt. Hạng mục tinh hoa âm nhạc: 40% điểm từ giám khảo, 30% điểm từ nhà báo, 30% điểm từ khán giả bình chọn. Hạng mục tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực được tính: 60% điểm từ giám khảo, 40% điểm từ nhà báo. Giải cống hiến do giám khảo quyết định hoàn toàn.

NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh thế giới phẳng phát triển nhưng văn hoá quốc gia vẫn giữ nền tảng quan trọng. Giải thưởng truyền cảm hứng cho người làm nghệ thuật giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

NSND Trần Ly Ly cho rằng việc lấy văn hóa truyền thống chuyển tải thành sản phẩm phản ánh đời sống hiện đại là điều khó. Mong qua giải thưởng có thể thu hút nhiều nhất những tác phẩm như thế, ghi nhận giá trị của các tác phẩm, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng.

Ông Vi Kiến Thành và NSND Trần Ly Ly chia sẻ

Ông Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng vấn đề đặt ra cho BTC là hiện nay lĩnh vực nào cũng có giải thưởng riêng. Điều đó buộc BTC phải nỗ lực tạo ra bản sắc riêng, lan tỏa mạnh trong thời gian tới.

Từ 15-10 đến 15-11, BTC tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức, cá nhân thông qua website. Ngoài ra cũng có thể đề cử trên TikTok dựa trên việc tìm kiếm hashtag theo quy định của chương trình.

Từ 12-12 đến 1-1-2026 BTC sẽ công bố đề cử chính thức; mở cổng bình chọn; hội đồng giám khảo chấm giải theo tiêu chí chuyên môn.

Gala trao giải diễn ra vào tháng 1-2026.